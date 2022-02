La síndica de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha manifestado este miércoles que el espectáculo "esperpéntico" que está ofreciendo el Partido Popular demuestra que "es la vieja política del bipartismo" y evidencia que Cs es una alternativa "útil, regeneradora y transparente".

Merino, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts, ha lamentado el "cúmulo de amenazas veladas, directas y una especie de prácticas pseudomafiosas de espionajes, corruptelas y corrupción y de repente aquí no ha pasado nada" de un partido que "ha contribuido mucho a la democracia de los últimos 40 años" y que los ciudadanos "no se merecen".

A su juicio, este comportamiento "no deja de demostrar que es la vieja política del bipartidismo, al tiempo que ha señalado que es el momento de que "la gente vea que Ciudadanos no es un partido así, que tenemos otra forma de hacer las cosas y no entramos en ese juego de cuitas internas y de amenazas" sino que "estamos por trabajar por los valencianos y el resto de españoles".

Merino espera que el PP "resuelva cuanto antes" sus problemas internos, "porque es lo bueno para la democracia y porque lo contrario hace mucho daño a la política de este país".

Sobre las repercusiones de la crisis interna del PP en el partido en la Comunitat Valenciana, ha señalado que ya "se verá" aunque ha señalado que ya están habiendo movimientos de gente que "se ha posicionado, que ha cambiado su posición, y de otros que están callando, porque hay mucha gente que su vida depende de la política y es un error".

"Hay que mantener tus convicciones y no cambiar de chaqueta, estar aquí porque haces un servicio público, independientemente del organigrama de tu partido", ha aseverado.

Merino espera asimismo que, ante esta situación, la gente vea que Ciudadanos "tiene una forma diferente de hacer política", que "no es la vieja política del bipartidismo" y que es "útil, regeneradora y transparente" así como "mucho más alejada de los extremos".