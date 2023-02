Alberto Núñez Feijóo ha logrado reunir esta tarde en Valencia a José María Aznar y Mariano Rajoy en un acto del PP, algo que no ocurría desde 2015. El actual líder del partido ha querido que la fotografía simbolice la experiencia de las siglas que representan en un año electoral en el que esperan recuperar la Moncloa y algunas comunidades autónomas, como la valenciana.

En el Museo de la Ciencia, en la Ciudad de las Artes, con los dirigentes y afiliados especialmente animados por lo extraordinario del cartel de la tarde, Feijóo les ha agradecido la participación en un coloquio titulado "Experiencias de gobierno del PP". En la presentación de la mesa, el jefe de los populares ha destacado que su formación "valora la experiencia". "Porque cuando un partido olvida lo que fue no va a encontrar su sitio para ubicarse en el presente y va a estar perdido para diseñar el futuro. Un partido tiene que respetar su legado. Yo digo que respeto y admiro el legado de Aznar y Rajoy", ha dicho como si no hubiera diferencia entre uno y otro.

El divorcio

La última vez que Aznar y Rajoy coincidieron en un acto del PP fue el 23 de enero de 2015. A los presentes en aquella convención nacional que se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid no se les olvidará nunca el vapuleo público al que Aznar sometió al que entonces era presidente del Gobierno con mayoría absoluta. El gallego, sentado en primera fila, tuvo que tragar saliva varias veces. “¿Dónde está el PP?”, preguntó retóricamente varias veces Aznar quejándose de un partido que veía acomplejado en la defensa de las víctimas del terrorismo y con poca “determinación” en el freno al independentismo catalán. Aquel discurso, pronunciado además tras unos meses de muchas informaciones sobre la corrupción del partido, supuso la ruptura entre ambos.

Según fuentes cercanas a ambos dirigentes, la relación personal entre ellos sigue siendo mala, así que Feijóo debe de agradecer especialmente que hayan querido participar en la reunión de candidatos a las municipales que el PP ha organizado este fin de semana. Ya estuvo a punto de conseguirlo en el congreso del pasado mes de abril, cuando tomó el relevo de Pablo Casado al frente del partido, pero Aznar se contagió de covid y su participación fue por videoconferencia.

La ausencia de Casado

Precisamente de Casado también se está hablando mucho en este cónclave en Valencia, aunque los comentarios son por su ausencia. Feijóo no ha invitado a su antecesor al primer gran acto de partido en el que, con esa foto de Aznar y Rajoy, también quiere mostrar unidad interna. Diputados y asesores que siguen en contacto con Casado explican que le ha sorprendido que Feijóo no le haya ofrecido siquiera la oportunidad de participar, aunque él haya tomado la decisión de apartarse de la política. "Tan malo no habrá sido para el partido si ellos mantienen como alcaldables o presidenciables personas que él eligió", señala un alto cargo en la anterior etapa. Esta fuente recuerda que los candidatos a las autonómicas que tienen que pelear por ganar presidencias (María Guardiola, en Extremadura; Jorge Azcón, en Aragón; Marga Prohens; en Illes Balears, o Carlos Mazón, en la Comunitat Valenciana) fueron seleccionados y aupados por Casado.

"Y no le reconocen que en 2018, cuando cogió el partido, el PP estaba hundido en las encuestas, y cuando le tumbaron, en febrero de 2022, ya era primero en muchas", apunta otro excolaborador de Casado.