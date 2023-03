El bloque de la investidura sigue dando muestras de buena salud. El Gobierno, junto a todos sus aliados habituales, ha aprobado este jueves la reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados. 179 votos a favor del real decreto han servido para ratificar el real decreto que negoció el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, con Bruselas, con sus socios de Unidas Podemos, con los sindicatos y con el resto de socios parlamentarios. El PP, junto a Vox, Cs y formaciones minoritarias (104 'noes'), se ha opuesto a la norma que aumenta ligeramente el nivel de gasto destinado a pensiones, dado el envejecimiento de la población, al tiempo que incrementa de forma considerable los ingresos que deberán aportar los empresarios. Además, ha habido 61 abstenciones.

En plena precampaña y tras semanas de choques, la votación de este jueves ha permitido reformar la alianza entre las formaciones progresistas. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís... han respaldado el texto pactado por Escrivá que, entre otros asuntos, establece dos modelos para calcular el importe final de la pensión, en base a los últimos 25 o 29 años cotizados, generando este segundo la opción de excluir los dos ejercicios más perjudiciales. También eleva las bases máximas de cotización, para ingresar más dinero para la hucha de las pensiones. Una medida que implicará un aumento de costes empresariales.

El texto que ha sido refrendado en el Congreso y que será tramitado como proyecto de ley para poder incluir algún cambio, recoge también la llamada cuota de solidaridad que regirá sobre el porcentaje de salario por encima de la base máxima que quedará sin cotizar. Esta cuota que empezará siendo del 1% en 2025 terminará en el 6% en 2045, se dividirán en cinco a cargo de los empresarios y un punto restante para los empleados. También incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y que rige desde este año. Actualmente supone una contribución de 20€ mensuales para un salario de 2.000€ brutos, a cargo del trabajador. Y a ello se suma una contribución mayor de la empresa. A partir del 2027 esa contribución para el mismo salario será de 40€

Por último, la reforma también afecta a las pensiones máximas y mínimas. Respecto a las primeras, se revalorizarán año a año en función del IPC más un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. La mínima contributiva para mayores de 65 con cónyuge a cargo al equivalente al 60% de la renta mediana para un hogar con dos adultos. Y la mínima no contributiva, hasta un 75% de la renta mediana de un hogar unipersonal.

Unidad en el bloque

Escrivá ha asegurado que esta reforma "garantiza la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo del sistema de pensiones": "No introduce recortes de gasto, sino un incremento de ingresos". Además, ha apuntado que "es una reforma muy rigurosa técnicamente y constituye una referencia para otros países europeos por su enfoque equilibrado". En este sentido, ha reivindicado en varias ocasiones que se ha redactado el texto en constante comunicación con Bruselas.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha recibido los halagos del diputado de ERC Jordi Salvador que ha aplaudido el "viraje ideológico a la izquierda" que se ha hecho con esta reforma. "Usted sí que ha derogado la reforma del PP [de las pensiones]", ha dicho, afeando de manera indirecta a la reforma laboral que aprobó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Salvador ha sacado pecho sobre todo de las medidas pactadas para mejorar las condiciones de los trabajadores que tengan una reducción de jornada por cuidado de hijos.

El diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, ha recalcado que la reforma es "tan necesaria como acuciante", "realista" y "valiente", aunque ha confiado poder corregir algunos aspectos "cuestionables" durante la tramitación de la norma. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha aplaudido la "predisposición" de Escrivá a negociar y ha reivindicado su acuerdo de elevar las pensiones de viudedad un 17,5% en los próximos cuatro años. Aun así, ha asegurado que aún hay "deberes pendientes".

El 'no' popular

En contra y con un mensaje bastante duro se ha mostrado el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo llegaron al pleno con el 'no' ya decidido y el anuncio de que derogarán la norma si llegan al Gobierno en las próximas elecciones. Los conservadores han denunciado que no se les haya enviado información directa sobre los cambios que se proponen. El portavoz conservador Jaime de Olano ha aseverado que la reforma "es peligrosa para las pensiones" y "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema". Además, le ha echado en cara que no hayan buscado el consenso con la patronal ni con el principal partido de la oposición. De Olano ha recordado que hay una cláusula en la ley que obligará a estudiar en 2025 los ajustes necesarios si no se está garantizando la viabilidad de las pensiones, prueba de que el Gobierno no está seguro de los pasos que está dando.