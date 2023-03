Los focos de la actualidad que caen sobre la gestación subrogada -con el caso de Ana Obregón de fondo- no fueron obviados por Juanma Moreno, quien se alineó con la apertura ya existente en su partido a nivel nacional y defendió que en España se debe afrontar "un fenómeno que es real".

El presidente andaluz invitó al Gobierno central a propiciar "un debate sereno que garantice los derechos y la igualdad de los españoles, que puede quedar vulnerada porque hay personas que pueden tener recursos económicos para emplear esta fórmula y otras que no". "La administración del Estado tiene que dar respuesta a un fénómeno que es real y existe y, además, tener en cuenta que hay ciudadanos que pueden tener recursos económicos para ello y otros que no", insistió.

Cuando fue preguntado por la posibilidad de que el PP se abra a la posibilidad de regular la gestación subrogada en este país, Moreno sacó a colación "la situación de muchas personas que quieren tener un hijo y buscan una fórmula para poder tenerlo".

"Esta situación es muy variada y está ya muy asimilada por muchas familias, el Gobierno de España debe propiciar un debate riguroso, sin complejos y sin prejuicios, en el que cada uno pueda ofrecer sus posiciones", recalcó el presidente de la Junta de Andalucía.

En esa línea, Moreno le hizo otro guiño dialéctico a "las parejas que no pueden tener hijos" al recordar que "la adopción es compleja en España" y "la única alternativa que les queda" es la de la gestación subrogada. "Lo normal es que lo abordemos y reflexionemos", apuntó Moreno.

Respecto a las reacciones contrarias a la gestación subrogada que ya se han producido en el seno de la Iglesia Católica, Juanma Moreno le ofreció su "máximo respeto" a estas posturas, pero dio a entender que no las comparte. "Aunque cada uno tiene su posición y hay que respetarla, como gestores tenemos la obligación de afrontar la realidad", puntualizó el barón andaluz del PP.

Defensa de la gestión de Carazo

A renglón seguido, Juanma Moreno no entró al trapo sobre las acusaciones existentes en relación a posibles irregularidades en contratos de la Consejería de Fomento de su ejecutivo autonómico, que hasta ahora ha tenido al frente a la que será la candidata del PP a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo.

Sin mencionar siglas ajenas, el presidente andaluz lo atribuyó a una maniobra del PSOE y sostuvo que "estamos en un tiempo electoral y esto provoca una exitación extra en ciertas fuerzas políticas".

"Eso puede llevar a intentar judicializarlo todo y a ver sombras y sospechas dónde no las hay", aseveró y, a continuación, le pidió al resto de partidos políticos "rigor" y "serenidad". "Toda la información que se me ha trasladado acredita que todo se ha hecho según la normativa vigente y esto no le va afectar a una magnífica gestora como Marifrán Carazo ni a sus opciones para gobernar la magnífica ciudad de Granada", manifestó Juanma Moreno.

Guiños electoralistas

El discurso de Juanma Moreno también estuvo salpicado en su visita a Estepona de ese tufo electoralista que ahora le acompaña cuando, justo antes de la prohibición de las inauguraciones en vísperas de los comicios del 28 de mayo, acude a la puesta de largo de nuevas equipamientos en localidades en las que gobierna el PP.

Durante la inauguración del Centro Mirador del Carmen que se nutre de la colección artística de la baronesa Thyssen, Juanma Moreno reivindicó la gestión del alcalde esteponero, José María García Urbano, y le agradeció que "haga soñar a todos los esteponeros y, sobre todo, que esos sueños se hagan realidad".

"En pocos sitios, en pocos lugares, han tenido la capacidad de José María y su equipo para hacer una transformación de una ciudad como esta, que estaba en quiebra, triste y abandonada; José María es lo mejor de lo mejor de lo mejor", enfatizó en referencia al candidato a la reelección como alcalde de Estepona, que en los comicios de 2019 ya fue uno de los regidores más votados de España.