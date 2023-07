Marga Prohens es la nueva presidenta del Govern gracias a la abstención de Vox en la segunda votación. Así, a través de los 26 votos favorables del Partido Popular y Sa Unió, unido a la abstención de los ocho diputados ultraderechistas, ha superado por mayoría simple al bloque de la izquierda (25 votos en contra). De esta forma, Prohens saca la investidura adelante y el Partido Popular formará un gobierno en solitario tras el acuerdo programático firmado con Vox.

El pleno de investidura se ha retomado hoy a las seis de la tarde , una vez transcurridas las 48 horas de la primera votación, donde Prohens no pudo obtener la mayoría absoluta. Antes de arrancar la votación, la nueva presidenta del Govern ha dispuesto de diez minutos para lanzar un discurso en el que ha vuelto a enfatizar su compromiso de formar un Ejecutivo en solitario. "Cumplo con mi palabra de formar un Govern en solitario en el que no vamos a dar marcha atrás con los derechos de los ciudadanos. Esto no es un cambio de decorado, esto es un cambio de verdad. Vengo aquí para cambiar las políticas y la manera de hacer politica".

A las siete menos cuarto de la tarde ha tenido lugar la votación en las que Prohens ha obtenido los 26 votos favorables de sus diputados y de Sa Unió, superando los 25 votos en contra del bloque de la izquierda. La abstención de los ochos diputados de Vox ha sido clave para que Prohens haya sido elegida presidenta.