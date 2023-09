La Fiscalía de la Audiencia Nacional no va a atender la petición realizada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en relación con el documental realizado por el periodista Jordi Évole sobre el que fuera miembro de ETA Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, que está previsto que se estrene en la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre. Estima que el derecho a la libertad de expresión y de creación "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

En el decreto en el que abre y a la vez archiva una diligencia de investigación al respecto, el Ministerio Público recuerda que "la Constitución Española reconoce y protege, entre otros, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica".

Agrega que el ejercicio de estos derechos "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa" y solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

De este modo responde la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, a la petición de las víctimas para que la Fiscalía visualice, previamente a su emisión, un documental que se emitirá en el festival de San Sebastián en el que se incluye una entrevista al dirigente de ETA por si del contenido del mismo o las expresiones en él vertidas, pudieran ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a sus víctimas.

Investigación prospectiva

En su decreto, de cuatro páginas, Durántez apunta que lo que pide la asociación de víctimas es una "investigación prospectiva basada en las circunstancias de la persona entrevistada", y concluye que tras el examen de la carta remitida, "procede dictar decreto de incoación y archivo de las presentes diligencias, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal alguna y no acceder a la petición interesada de visionado previo de la entrevista".

'No me llames Ternera' inaugurará la sección 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián, que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. Según los productores, la película ofrece una entrevista exclusiva de Évole con 'Josu Ternera', y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA.

Este mismo jueves ha trascendido que asociaciones de víctimas del terrorismo y varios sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han señalado que Josu Ternera "donde tiene que hablar es ante la Audiencia Nacional (AN) y no en un documental".

A ello se suma que el terrorista se atribuye en el documental dirigido por Jordi Évole su intervención en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdakao Víctor Legorburu, un crimen por el que nunca fue procesado y que fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977, según ha publicado el diario 'El Correo'.

Proceso pendiente y polémica

En su queja ante la Fiscalía, la asociación recordaba que el ex jefe de ETA tiene un proceso judicial activo y que el Ministerio Público le imputa 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa --tantos como heridos en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza de 1987 --. Además, indica que se solicita para él una pena de 2.354 años de prisión.

Esta semana también se hizo pública una carta rubricada por 514 firmas y titulada 'Contra el blanqueamiento de ETA y Josu Ternera', en la que diferentes personalidades públicas solicitaban al Festival de San Sebastián que excluyera de su programación el documental de Jordi Évole sobre el antiguo jefe de ETA. En la misiva se alegaba que “ese documental forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes”.

Se rechazaba además en la carta “la pretensión de que Josu Ternera haya tenido motivos para ordenar docenas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de niños por el crimen de ser hijos de guardias civiles. Negamos que tales motivos deban ser expuestos y aplaudidos en un evento cultural del máximo nivel”. Entre los firmantes se encontraban personalidades tan relevantes como el filósofo Fernando Savater, los escritores Fernando Aramburu, Andrés Trapiello y Félix de Azúa, víctimas del terrorismo como Mari Mar Blanco, Maite Pagazaurtundua o Rubén Múgica y figuras de la política como Rosa Díez.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, argumentaba por su parte que “la no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este Festival no proyectaría una película con esas premisas”, y concluía que “la película 'No me llame Ternera' ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés”. El responsable del festival ofrecía incluso la posibilidad de realizar una proyección privada a un grupo reducido de los firmantes.