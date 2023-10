Si alguien pensaba que el 'procés' dormitaba a la espera de tiempos mejores, el 'president' de la Generalitat está dispuesto a demostrar que no es así. Pere Aragonès ha anunciado este lunes que vuelve a poner en el centro de sus demandas la celebración de un referéndum de independencia acordado porque es la manera "más clara, más contundente y más viable" de resolver el conflicto entre Cataluña y el resto de España. Lo primero que hará es, después de que se resuelva la incógnita de la investidura de Pedro Sánchez, convocar a todos los partidos catalanes en torno a una mesa para abordar esta votación.

¿Por qué el 'president' ha elegido precisamente hoy para pronunciarse así? Este lunes ha sido el día en que los expertos del consejo académico del acuerdo de claridad le han entregado el informe -adelantado por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica-, que el propio Aragonès les encargó y en el que se proponen varios instrumentos para encontrar una solución al conflicto. Un informe que señala al menos cinco tipos de referéndums que encajarían en el caso catalán y que ha generado revuelo porque abría la puerta a que no fueran votaciones estrictamente sobre la independencia y también a que se consultara al conjunto de los españoles.

Pues bien, el 'president' ya ha elegido cuál es su opción preferida y no se puede decir que constituya una gran novedad. Para él la "vía más transitable" es un referéndum con una pregunta binaria de 'sí' o 'no' en el que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre la independencia de Cataluña. "Es viable, es legal y puede ser una solución compartida para resolver el conflicto político con el Estado", ha dicho en una comparecencia desde la galería Gótica del Palau de la Generalitat, el espacio que se reserva Aragonès cuando busca la máxima solemnidad.

Un instrumento del PSC

El 'president' no ha fijado ni plazos ni cuando tiene previsto planteárselo al Gobierno del PSOE, ya que antes quiere hacer dos cosas. La primera, convocar una mesa de partidos catalanes para "compartir" allí el informe de los expertos y explicar formalmente su propuesta de referéndum. No es gratuito que Aragonès haya elegido el formato de una mesa de partidos para citar a toda la oposición. Esta mesa es una petición largamente demandada por el PSC que, además, es su autor intelectual. Desde el Palau de la Generalitat saben que a los socialistas no les gustará ni pizca que se les convoque para hablar del referéndum, pero piensan que quedaran en mal lugar si deciden no ir a una mesa de partidos que llevan tanto tiempo reclamando.

Aparte de esta mesa, el segundo anuncio de calado que ha hecho el 'president' es que encargará al Institut d'Estudis de l'Autogovern -órgano dependiente de la Generalitat- que haga un informe para concretar los "caminos jurídicos" para hacer posible este referéndum de independencia. Es decir, si los expertos del acuerdo de claridad han hecho el informe politológico sobre las herramientas para resolver el conflicto, ahora Aragonès pide las fórmulas jurídicas. "Queremos los instrumentos jurídicos concretos", ha remachado.

Un referéndum de independencia es viable, es legal y puede ser una solución compartida Pere Aragonès - 'President de la Generalitat'

El Institut d'Estudis de l'Autogovern está dirigido por Joan Ridao, un jurista de larga trayectoria que fue miembro del Consell de Garanties Estatutàries y letrado mayor del Parlament. Antes, también había sido secretario general de ERC y líder de los republicanos en el Congreso. Lo que el 'president' le está pidiendo es, básicamente, un informe sobre cómo hacer legal su petición de un referéndum de independencia. Hasta ahora siempre ha topado con un portazo político -tanto del PP como del PSOE- y de un portazo jurídico -el Tribunal Constitucional-.

Lo consiga o no, lo que busca el 'president' con el movimiento de hoy es darle un nuevo impulso a la cuestión del referéndum, esta vez con un informe de expertos detrás y comprometiéndose a abonar la vía acordada y no la unilateral. En definitiva, lo que quiere es reabrir la carpeta política del 'procés' ahora que la carpeta judicial, si se concreta la amnistía, podría cerrarse para siempre. En el Palau de la Generalitat todo el mundo sabe que no será fácil, pero por ahora les vale con que el 'president' pueda exhibir que el 'procés' se ha desjudicializado y que el referéndum vuelve a coger impulso.

La recomendación de los expertos

Aragonès ha comparecido después de una reunión extraordinaria del Govern -otra señal para dar solemnidad- en la que se ha debatido el informe de los académicos del acuerdo de claridad. Antes de esta reunión, ha hablado ante la prensa el líder del consejo académico, el politólogo Marc Sanjaume. Él ha sido el encargado de hacer un repaso exhaustivo a todo el documento y ha querido dejar claro un mensaje: que el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado solo encontrará una salida a través de una "solución negociada" fruto de un "acuerdo político". En resumen, diálogo, diálogo y diálogo entre las partes.

Esta es la principal diferencia de lo que ahora busca Aragonès con su nueva petición de referéndum respecto de los intentos anteriores. El compromiso de que quiere una vía "escocesa", es decir dialogada y pactada, y sin recetas unilaterales. El panorama no es mejor para él que el de los que lo intentaron en el pasado. Pero hoy, de lo que se trataba, es de decir que vuelve a la carga.