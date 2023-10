Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ya está de vuelta en Mallorca tras aterrizar este domingo por la mañana en el aeropuerto de Palma. "Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena", ha expresado el rapero mallorquín, que ha sido recibido de forma muy emotiva por sus familiares y amigos más cercanos. Los abrazos y las lágrimas han reflejado el sufrimiento que han pasado tanto él como su familia durante estos seis años en el exilio en Bruselas. "Ha sido muy duro, pero me ha hecho crecer como persona. He cometido errores pero a día de hoy tengo a mis amigos y a una familia que me aprecia y está orgullosa". Un recibimiento en el que también han participado una treintena de seguidores.

Asimismo, Valtònyc se ha mostrado muy contento de poder regresar a la isla. "Estoy muy contento de estar aquí. Es el momento de disfrutar de mi familia y de mi abuela que tiene 85 años y sólo la he visto una vez en todo este tiempo. A partir de ahora es el momento de respirar y vivir, creo que ya me toca". Respecto a cómo se ha gestionado su regreso en relación a la prescripción de sus delito, el cantante se ha mostrado muy crítico con la justicia. "Es una pena haber llegado aquí no porque España haya hecho autocrítica y haya aceptado que ha cometido un error condenando a cantantes sino porque han prescrito los delitos. Lo que me da mucha pena también es que aunque yo esté aquí Pablo Hásel siga en prisión". Tras su llegada al aeropuerto, Valtònyc ha recibido un homenaje en Sineu, en el que ha estado acompañado de familiares, amigos y seguidores. Anuncio en redes A través de sus redes sociales, el rapero anunció el sábado su regreso a la isla tras haber estado fuera tantos años. "Volver es siempre la mejor parte de la aventura. Gracias por haberme acompañado durante estos 6 años en el exilio y ahora también en este primer trayecto de vuelta a casa. Por todo lo que hemos luchado, reído, vivido y llorado". Tornar sempre és la millor part de l'aventura.



Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests 6 anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, President @KRLS pic.twitter.com/sX6JWtN0Zv — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) 28 de octubre de 2023 El sábado por la noche publicó otro mensaje después de entrar en Cataluña. L'entrada al país només la podia fer de la mà dels meus amics @LluisPuigGordi i @vpartal. Gràcies per haver-me acompanyat des de el primer dia. Feliç de tornar a trepitjar ja els Països Catalans. pic.twitter.com/0DbnG59LA1 — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) 28 de octubre de 2023 Valtònyc, que había sido condenado por sus canciones con delitos de "enaltecimiento del terrorismo", "injurias a la corona" y "humillación a las víctimas", regresa después de la prescripción de la condena impuesta por parte de la Audiencia Nacional. No obstante, será juzgado de nuevo el 21 de noviembre en Sevilla. El juzgado número 2 de Estepa abrió juicio oral contra él hace más de dos años por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado, y también por amenazas agravadas, por haber animado a matar guardias civiles durante un concierto celebrado el 31 de marzo de 2018 en Marinaleda (Sevilla).