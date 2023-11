El Supremo ve ‘lawfare’ en la ley de amnistía aunque no se mencione

La ley de amnistía, a diferencia del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya, no menciona el 'lawfare' (persecución judicial para acabar con el opositor político), pero en el Tribunal Supremo no creen que deba constar negro sobre blanco en la norma para que se dé por supuesto que existe. En esta figura, alegada por el expresidente estadounidense Donald Trump para librarse de los procedimientos judiciales abiertos en su contra, es donde los magistrados del alto tribunal consultados por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, enmarcan que la norma establezca que las órdenes de detención decaerán con su entrada en vigor y que los jueces solo tengan dos meses para aplicarla, aunque recurran al Tribunal Constitucional.