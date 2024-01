Junts per Catalunya mantiene en contra a los tres decretos del Gobierno en el inicio de la legislatura, relativos a medidas anticrisis y cuestiones relativas al mercado laboral. La formación independentista ha negociado intensamente durante las últimas horas con el Gobierno para tratar de encajar sus reclamaciones, basadas en la defensa de la amnistía y las competencias autonómicas, así como la polémica medida de sancionar a empresas que dejaron de tener su sede social en Cataluña y que no regresen.

A la espera del resultado de las intensas negociaciones que mantienen ambas partes, Gobierno y Junts, la portavoz del partido del 'expresident' Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, ha tratado de matizar, en declaraciones a Rac1, que la medida sobre las empresas consiste en multas no por no regresar sino por incumplir "la ley". Esta propuesta genera incomprensión y dudas en parte de Junts y no consta en el pacto de investidura con el PSOE, que solo recoge el acuerdo de incentivar el regreso de las firmas que abandonaron Cataluña por el 'procés'.

Diálogo constante

En todo caso, la formación independentista ha mantenido contactos con el Gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo, bajo la premisa de que ha sido el Ejecutivo el que ha actuado de forma incorrecta en las formas, haciendo llegar los textos de los decretos a Junts con poco margen para negociarlos antes de que los aprobara el Consejo de Ministros. Se trata de un primer encontronazo al inicio de la legislatura, motivado por este malestar de JxCat y también por la voluntad del partido soberanista de mantener el discurso combativo y acusar indirectamente a ERC de no hacer lo mismo.

El Gobierno presiona

La propuesta formal de Junts es que se retiren los tres decretos ley para que el Gobierno los modifique en las cuestiones competenciales y de financiación de Cataluña, además de la cuestión relativa a la amnistía (en el apartado de uno de los decretos que traslada a la legislación española la posibilidad de que un juez pueda plantear una cuestión prejudicial a la UE antes de aplicar la amnistía). Mientras, en el debate, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha presionado a los grupos que puedan votar en contra: "No puede haber ninguna razón potlicia e ideológica" porque se trata de "apoyar a nuestras personas, familias y empresas. Piensen en las personas y no en intereses partidistas".