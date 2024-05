Agricultores cabreados, cristocéntricos y terapias naturales: las listas más peculiares para las elecciones europeas

39 papeletas. Esto es lo que, si la Junta Electoral Central no lo impide, se va a encontrar cuando vaya a votar a su colegio el próximo 9 de junio para las elecciones europeas. 39 opciones, entre partidos y agrupaciones de electores, que quieren su voto para poder mandar a uno de los suyos al Parlamento Europeo. Muchas de ellas se presentan por primera vez a unas elecciones. Probablemente también será la última.

El BOE acaba de proclamar las candidaturas que comparecerán en las urnas. Estos 39 son los que han pasado el primer corte, consistente en presentar 15.000 firmas de ciudadanos o 50 de cargos electos (como diputados o senadores). Curiosamente, es la misma cifra de partidos que proclamó el BOE en 2019 para las últimas elecciones europeas. En aquella ocasión, no obstante, siete de las 39 no pasaron el segundo corte (incumplieron requisitos de paridad, avales, etc.) y 'sólo' quedaron 32 papeletas.

En aquella ocasión hubo partidos con nombres curiosos de los que nunca más se supo, como Movimiento Independiente Euro Latino (MIEL), Influencia Joven (IJ) o Contigo Somos Democracia (CONTIGO). Ahora, a la espera de lo que decida la JEC, tenemos a agricultores enfadados, ruralistas, evangélicos y hasta abogados que defienden las terapias naturales. En El Periódico de España, del mismo grupo editorial, hemos recopilado algunas de las candidaturas más singulares que quieren concurrir a las urnas el 9 de junio.

Agricultores

Una de las principales novedades es que los agricultores han vertebrado su disgusto con el panorama político actual sus propios partidos. Las protestas de los agricultores, sumadas a algunas experiencias pioneras de éxito en otros países europeos, han llevado a que el mundo agrario vaya por primera vez a las elecciones.

Por una parte está Soberanía Alimentaria Española (SAE), una agrupación que busca defender los derechos del sector primario. Es, que se sepa, el único partido de cuantos se presentan que lleva una 'ñ' en su dirección web. Defienden que se trata de una candidatura elaborada "con gente del campo" y cuenta con algunas personas que han abandonado Vox para sumarse a sus filas.

No son los únicos ruralistas. Hay un partido catalán que se llama País i Moviment Rural (PMR) cuyo objetivo es el "crecimiento rural sostenible", aunque en clave únicamente catalana. Este tipo de formaciones buscan emular al exitoso BBB neerlandés, un "movimiento campesino-ciudadano" que obtuvo casi una quinta parte de los votos en los últimos comicios de Países Bajos.

Caras conocidas

Hay varios partidos con caras conocidas. Uno de ellos es el onubense Juan José Cortés, padre de la niña asesinada en 2008 Mariluz Cortés. Él ya cuenta con experiencia política en el PSOE y en el PP. Ahora lidera las listas un partido que se llama FIEL, cuyas siglas son el acrónimo de los términos "Familia y fe", "Infancia e integridad", "Educación y esperanza" y "Libertad y lealtad".

Juan José Cortés. / EPE

El presidente de FIEL, llamado Salvador Martí, asegura que su partido tiene una visión cristocéntrica y considera que "la Biblia es el manual perfecto para hacer política. Lo mejor que le puede pasar a un país es que haya diputados que tengan esa visión o influencia cristocéntrica". Aunque muchos de sus afiliados proceden de la iglesia evangélica, desde el partido aseguran que no pretenden representar a ninguna religión.

Otra de las caras conocidas es el sevillano Luis Pérez, más conocido como Alvise, al que el CIS situaba como sexta fuerza política española en intención de voto. Alvise lidera la formación que lleva el lema más extravagante de las 39: "Se acabó la fiesta". No se trata de un partido, sino de una agrupación de electores, en cuyas listas hay apellidos ilustres como Domecq o Sartorius y que cuenta también con el comunicador Vito Quiles.

Más caras conocidas: aunque vaya en la última posición (el 61), el exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal complementa una lista de un partido llamado Cree en Europa y que está liderado por César Vera, un madrileño de 45 años que es licenciado en derecho y politólogo y actualmente trabaja en temas relacionados con inteligencia empresarial e IA.

Edmundo Bal durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / EP

Novedades

Fuera de rangos ideológicos encontramos un partido llamado Futuro (F). El único con una sola sigla. Una formación que no se considera de derechas, de izquierdas ni de centro. Y que tampoco da muchas pistas con su premisa: "Creemos en la diversidad humana como fuente de riqueza social y económica, y en la capacidad de cada persona".

Y para acabar, un partido conformado por abogados. Se trata de Iustitia Europa (IE), una formación que asegura estar "contra Vox y contra la Agenda 2030", que aboga por eliminar el dinero físico y por impulsar las terapias naturales. De hecho, en el 3 de la lista va Roberto San Antonio Abad, el presidente de la Asociación Nacional de los Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat).