Rodalies: del cambio de nombre al traspaso de vías, trenes y trabajadores, en seis claves

El "traspaso integral" de Rodalies, según la denominación de la Generalitat, o el "traspaso del servicio ferroviario de Cercanías", tal como lo describe el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha arrancado este lunes en Barcelona de la mano de los dos máximos representantes de las administraciones. La consellera Ester Capella y el ministro Óscar Puente han constituido la comisión política, instrumento de negociación del que dependerán seis grupos de trabajo que se ocuparán de las distintas áreas: traspaso de la operadora, del de servicios ferroviarios, otro de infraestructuras, el jurídico-administrativo, el del Pla de Rodalies y el de asuntos económicos.

Grupos de trabajo organizados para el traspaso de Rodalies. / EPC

Los seis grupos deberán estar creados antes de que finalice el mes de marzo, según el documento que se han intercambiado las administraciones. En la coreografía del pacto entre Puente y Capella, que han exhibido en público una gran sintonía, también se establece que una comisión de seguimiento velará por avanzar en estos temas. Solo cuando haya algo que "validar" volverán a aparecer los dos máximos responsables. El calendario, que provoca alergias, se da todo el 2024 para concretar.

Dos trenes de Rodalies se cruzan en la estación de tren de Bellvitge en el Hospitalet, en noviembre de 2023. / Elisenda Pons

El traspaso de la operadora

La comisión política ha dividido en tres áreas las competencias a transferir: servicios, infraestructura y recursos económicos. Todas ellas tendrán apoyo del grupo de asuntos jurídico-administrativos. En la primera, la de la operación de los servicios, está el del traspaso de la operadora. Esta, ha admitido el ministro Puente, es una de las más complejas porque debe crear la empresa mercantil de Rodalies de Catalunya. De hecho, según explican fuentes del Departament de Territori, es probable que se plantee un cambio de nombre de la operadora. "Si hay una operadora nueva, deberá tener un nombre nuevo, ¿no?", se pregunta una de las personas que ha llevado el peso de la negociación, el secretario de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas. Aunque el Govern aseguró que quería que la empresa estuviera constituida en junio, este lunes han alargado el plazo hasta agosto como mínimo. Contará con un consejo de administración paritario entre Estado y Generalitat y será ésta la que elija a un presidente o presidenta, con voto de calidad. Los acuerdos que se consideren "estratégicos" deberán adoptarse por unanimidad. La futura empresa ferroviaria de Rodalies firmará un convenio con Renfe para asegurar la movilidad de los trabajadores.

Personas usuarias de Rodalies entran en la estación de Plaça Catalunya. / Elisenda Pons

Los servicios ferroviarios

Con la nueva operadora creada, el grupo de trabajo encargado de los servicios ferroviarios será el que identifique los surcos en los que ofrecer trayectos. Ahora mismo hay una serie de servicios de Rodalies y Regionales que da Renfe en Cataluña: habrá que validar si se mantienen o amplían en función de la capacidad de la infraestructura. Además, este área se encargará del delicado asunto de la comunicación a los viajeros, al que se ha referido la consellera Ester Capella como uno de los aspectos a mejorar. También está previsto que se establezcan indicadores de calidad y rendimiento del servicio, "para proponer medidas correctoras si es necesario", han acordado las partes.

El plan de Rodalies

El Plan de Rodalies 2020-2030 está a punto de cruzar su ecuador. La persona que se ha ocupado de su seguimiento, desde las filas del ministerio, ha sido Pere Macias. El ingeniero, recientemente fichado por el president Pere Aragonès para lidiar justamente con sus excompañeros pero desde el Govern como comisionado, estaba este lunes en el encuentro entre Capella y Puente. Este tercer grupo de trabajo se ocupará del seguimiento del plan, lo actualizará, establecerá las prioridades y las pondrá en el calendario. Se da el caso que Macias aún no ha sido sustituido en Transportes, aunque fuentes ministeriales aseguran que se están "estudiando perfiles".

Infraestructuras ferroviarias en la estación de Rodalies de Granollers, en enero de 2024. / Zowy Voeten

El traspaso de infraestructuras

Será probablemente uno de los grupos con mayor debate. Decidir qué infraestructuras, qué vías y sistemas ferroviarios pasan a depender de la Generalitat, tendrá su enjundia. De hecho, en el acuerdo político sellado en noviembre se relacionaban las líneas que "al menos" pasarán a depender del Govern. Se trata de la R1 (Maresme), la R3 entre El Papiol-Hospitalet-Vic y Puigcerdà y la R2 entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona. No obstante, el secretario de Mobilitat i Infraestructures no descarta que la lista se amplíe. Marc Sanglas explica que hay que analizar concienzudamente cuáles son los activos, ver qué inversiones se precisan y, también, aclarar cómo se coordinará Ifercat (que será la empresa pública responsable de la infraestructura) con Adif, responsable actual. El gran dilema está en que la mayoría de trazados ferroviarios comparten servicios, no solo de Rodalies sino de media o larga distancia.

Óscar Puente y Ester Capella se reúnen para constituir la comisión política para el traspaso de Rodalies. / LLUÍS SIBILS / ACN

Los asuntos económicos

El grupo de trabajo en el que se tratarán los temas económicos establecerá la cantidad que el Estado deberá traspasar durante este 2024 a la Generalitat en concepto de déficit tarifario. Este ha sido históricamente uno de los temas espinosos entre las partes, que ahora se quiere pautar y que, cada año en el primer trimestre, quede solventado. En los documentos acordados este lunes en la comisión política se concreta también que se buscarán las mejores fórmulas para poder pagar la deuda del plan de acción a Renfe y aclarar si esta deberá formar parte de la financiación ordinaria de Rodalies. Los cánones ferroviarios que Adif aumento en 2017 y que han sido también motivo de controversia también se tratarán en este grupo.

Los asuntos jurídico-administrativos

Este es un grupo transversal, que apoyará a todo el resto. Su cometido es definir los instrumentos jurídicos que validarán las decisiones de la infraestructura, la futura operadora, los servicios ferroviarios, las infraestructuras o el Plan de Rodalies. Deberán impulsar los trámites y asesorar a las comisiones y grupos para que tiren adelante los vehículos jurídicos necesarios. Además, una vez cuenten con la luz verde de los propios grupos, de la comisión de seguimiento y, finalmente, de la comisión política, deberán elevarse (cuando sea preciso) a las comisiones de infraestructuras, la bilateral o la de asuntos económicos.