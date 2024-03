El PP vuelve a echar el freno a la renovación del CGPJ: "La amnistía humilla a los jueces"

El PP vuelve a alejarse de la mesa de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y eso que está mediando ya la Comisión Europea, tal como había pedido el partido de Alberto Núñez Feijóo. El vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha afirmado este jueves que con la aprobación, previsiblemente este jueves, del definitivo texto de la ley de amnistía del 'procés', el PP no puede negociar en paralelo con Pedro Sánchez el poder judicial. Este órgano lleva más de cinco años caducado.

Pons ha dicho en Bucarest (Rumanía), donde está participando, junto a su jefe de filas, en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que la amnistía, la principal exigencia de Junts al PSOE para apoyarle en el Congreso, supone una "humillación" para los jueces y el PP, ha añadido, no puede darle una "excusa" a Sánchez para que parezca que "está de parte de los jueces".

Pons ha participado este año en dos reuniones con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, de mediador. En la mesa, por parte del Ejecutivo acudió Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia. El tercer encuentro entre los tres estaba previsto para el 13 de marzo. En privado, los dirigentes conservadores no mostraban demasiado optimismo por la renovación, desde este miércoles Pons ya ha oficializado ese recelo. El CGPJ lleva cinco años con el mandato caducado y tanto Feijóo ahora como Pablo Casado, su antecesor en la presidencia del PP, han ido argumentando por muy diversas razones su negativa a bloquear la renovación: desde que Podemos (cuando estaba en el Gob de coalición) criticaba a Juan Carlos I, allá por 2020, hasta que se iba a aprobar la derogación de la sedición (octubre 2022).

"El Gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces y lo que al Gobierno no le vamos a permitir es ataque a los jueces con Junts y los defienda con el PP", ha respondido a la pregunta de la prensa sobre si la aprobación mañana, en la comisión de Justicia, de la medida de gracia dificulta la renovación del poder judicial. "[El Gobierno] tiene que elegir bando, si está de parte de los jueces o en contra los jueces. Y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes. Aquí en el congreso del PPE nadie entiende ni va a entender que el Gobierno humille al Supremo y no entenderían que nosotros facilitáramos la excusa de ponerse al lado de los jueces cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España", ha rematado.