Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si Illa "hace un Collboni" y le arrebata la presidencia

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha advertido al líder del PSC, Salvador Illa, de que "ya sabe cuáles son las consecuencias" para el Gobierno de Pedro Sánchez si tras el 12 de mayo "hace un Collboni" y pacta con el PP para ser investido president. En una entrevista a 'El Nacional', Puigdemont opina que "nadie entendería" que Junts siguiera apoyando a los socialistas para continuar en la Moncloa si Illa fuera investido con los votos del PP y de los Comunes, en alusión a la fórmula que dio la alcaldía de Barcelona a Jaume Collboni, pese a ser Xavier Trias, de Junts, quien ganó las elecciones municipales.

"¿Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones? No nos preocupa nuestra situación, nos preocupa qué podemos hacer con un partido que no cumple o que no respeta unos mínimos, no podríamos ir muy lejos", argumenta Puigdemont vinculando directamente lo que pase tras las elecciones catalanas con la continuidad de la legislatura española, donde los siete votos de Junts son claves para Sánchez.

El candidato de Junts revela que no ha "contemplado" el escenario de que el PSC forje un gobierno tripartito de izquierdas para gobernar la Generalitat, porque está convencido de que habrá "mayoría suficiente" para que la presidencia la asuma un independentista. "Y para que el señor Illa pueda asumir la presidencia le haría falta una mayoría absoluta muy grande, que ahora, si no es con el concurso del Partido Popular, la veo difícil", añade. Ante la posibilidad de que Junts gane las elecciones, pero necesite los votos del PSC para gobernar, Puigdemont apunta a que Illa "sabrá lo que tiene que hacer", pero advierte de que su formación no piensa "intercambiar nada" con los socialistas.

Sin relación con Junqueras

Asimismo, el expresident confiesa en la entrevista que hace "mucho tiempo" que no tiene relación con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que tampoco son "relaciones normales" las que su formación mantiene con los republicanos. Por ese motivo, asegura que se ha propuesto "el deber" de hablar con ERC, desde la misma noche de las elecciones, si hay una mayoría independentista en el Parlament, y asume que le corresponde a él "liderar" la recuperación de relaciones con los republicanos, "por lo que el exilio ha representado".

Puigdemont revela que siente que está en riesgo su seguridad y que, a raíz del pacto de investidura con el PSOE, "la calidad, entre comillas, de las amenazas ha subido mucho de nivel", sin que el Ministerio de Interior haya autorizado de momento el servicio de escoltas que solicitó. Para el expresident, hay "elementos objetivos para considerar que el riesgo o que la exposición a la seguridad ha subido", pero es una cuestión que atañe a los responsables de seguridad. "Si consideran que da igual, esta es la situación y tendremos que adaptarnos", lamenta. No obstante, apunta: "¿De verdad que no le preocupa a nadie esto? ¿De verdad que los responsables políticos españoles, que son los que tienen que autorizar que puedan salir los Mossos, o a los responsables políticos catalanes, de verdad que eso no les preocupa?".