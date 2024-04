Sira Rego: "Un Gobierno Vasco en el que el PSE sirva de muleta al PNV significa más de lo mismo"

La ministra de Juventud e Infancia y representante de Sumar, Sira Rego, ha asegurado este domingo que un nuevo Gobierno Vasco "en el que el PSE-EE sirva de muleta al PNV significa más de lo mismo: la no aplicación de la Ley de Vivienda, listas que obligan a esperar meses para una operación y una escuela pública degradada en favor de la concertada".

"Significa tener una Administración que busca en las fallidas recetas del pasado la solución a los problemas del presente", ha dicho Rego, durante un acto organizado por Sumar en Eibar (Gipuzkoa) para conmemorar la proclamación de la II República y en el que también han participado la candidata a lehendakari, Alba García, y el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago.

En su intervención, la ministra ha puesto como ejemplo de ese "más de lo mismo" el hecho que, aunque "Euskadi es la comunidad autónoma con menos proyectos de energía renovable en trámite", la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, "aprobada por PNV, Partido Socialista y EH Bildu, no sólo no hace lo suficiente para revertir esta tendencia, sino que abre las puertas a las bonificaciones fiscales de las grandes empresas".

"¿Es este el futuro que necesitamos?", se ha preguntado Rego, quien ha recalcado que "los trabajadores, las mujeres y las jóvenes, no necesitan más de lo mismo. El futuro de la continuidad es el que desean aquellos que ya lo tienen todo", ha sentenciado la ministra, quien ha reivindicado "una nueva Euskadi" donde "en el centro de la vida estén las personas y sus necesidades, no los ritmos alienantes del rendimiento".

"Una comunidad donde la transición ecológica no sea una etiqueta para un proceso que finge que todo cambia para que nada cambie", ha proseguido la dirigente de izquierdas, quien ha insistido en que "la única manera de garantizar que esta visión, la de una Euskadi feminista y comprometida con la justicia social, esté presente en el Parlamento vasco, es votar a Sumar".

"El Gobierno -central- está trabajando, pero es necesario que las instituciones de todos los niveles asuman sus responsabilidades, que no se escondan. El voto a Sumar significa también esto: tener en el Parlamento Vasco una fuerza política comprometida a velar por el interés de la mayoría", ha explicado.

"Euskadi tiene una oportunidad este 21 de abril: apostar por el cambio", ha concluido.

Por su parte, Alba García ha acusado al candidato socialista, Eneko Andueza, de no ser "honesto" al pedir el voto para el PSE-EE como la "izquierda útil", cuando aún tiene que explicar "por qué el mismo Gobierno de los últimos ocho años (PNV/PSE-EE) va a ser ahora distinto". "No lo ha sido y no lo será. Por eso, Euskadi quiere cambios", ha recalcado.

En esta línea, ha preguntado a Andueza si la "izquierda útil" es la que "sostiene y se subordina al PNV"; "la que tiene guardada en un cajón la Ley Vasca de Vivienda desde 2015"; la que "dice que hay negocio en la vivienda", "la que se rinde ante los especuladores y los fondos buitres" y "la que no ha hecho nada para evitar el destrozo de Osakidetza".

Ha mantenido, por el contrario, que "la izquierda útil es Sumar" porque "es la que hace que el Partido Socialista haga caso a su corazón de izquierdas y no a sus intereses socioliberales".