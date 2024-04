Feijóo pone al PP catalán "a disposición" para echar de la Generalitat al independentismo

El PP catalán está en disposición de crecer sustancialmente en las elecciones al Parlament del 12 de mayo, aunque no de ganar estos comicios. Esto significa que la posibilidad de estar en el próximo Govern, o como mínimo de condicionarlo, pasa por pactar con el PSC de Salvador Illa y articular una mayoría constitucionalista que desaloje al independentismo de la Generalitat. Este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho campaña en Cataluña y ha demostrado ser consciente de las buenas expectativas de su partido en la autonomía, pero a la vez, también de las limitaciones. Así, ha ofrecido sin rodeos al PP para articular esta mayoría alternativa y así "pasar página al 'procés'", una estrategia que sí le permitiría ganar relevancia en el tablero catalán, haciéndose imprescindible. "El 12 de mayo los catalanes deciden qué gobierno quieren. Nosotros estamos a disposición de un gobierno distinto a los gobiernos de los últimos 10 años en Cataluña", ha dicho desde el puerto de Tarragona.

Feijóo no ha citado explícitamente al PSC como destinatario de la oferta, pero no ha hecho falta para que se le entendiera a tenor de una operación que él lideró para entregar a Jaume Collboni la alcaldía de Barcelona e impedir así que quien se hiciera con la vara fuera el ganador de las municipales, Xavier Trias. En su discurso ante la prensa, ha dicho que el "'procés' no ha sido un buen negocio" para los catalanes y que las elecciones son la oportunidad para cambiar de ciclo en Cataluña. Lo que ha dado a entender es que, si el constitucionalismo suma, su partido allí estará, aunque no pueda aspirar a la presidencia. "Somos una candidatura sin trampa ni cartón", ha remachado.

Por lo tanto, aunque no pueda expresarlo con esta claridad, Feijóo admite que el PP no tendrá el apoyo suficiente para liderar la Generalitat, pero reivindica que sí podría convertirse en un partido decisivo para el próximo Govern. Eso sí, siempre que los números sumen y que el PSC, a la hora de tejer pactos, mire hacia el resto de fuerzas constitucionalistas -PP, Vox, Comuns y, si lograr entrar, Cs-, y no hacia las independentistas, como ERC y Junts.

Para lograr ver a este PP catalán decisivo, Feijóo ha presentado la candidatura de Alejandro Fernández como "el voto constitucionalista" de los detractores del 'procés' y ha reivindicado a su partido como el de las "rebajas de impuestos". Según él, en Cataluña "se pagan muchos más impuestos autonómicos que en el resto de ciudadanos de España", por lo que un PP fuerte tras los comicios sería garantía de ir en la dirección contraria. La receta popular se resume en dos ejes: rechazo absoluto al independentismo y bajada de impuestos. El acto de campaña de los populares era sobre cómo potenciar la pesca, y Fernández ha vuelto a hacer referencia a la tributación: "Menos impuestos, menos trabas burocráticas y bonificaciones a los cuotas de la seguridad social".

Contra el PSOE

Que Feijóo alimente un potencial pacto con el PSC en Cataluña no significa que esté dispuesto a rebajar el tono de sus críticas contra el PSOE y contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora mismo no solo hay elecciones convocadas en Cataluña, sino también, este domingo, en Euskadi. En esta ocasión, el líder popular ha reprochado a los socialistas que ahora marquen distancias con EH Bildu cuando en los últimos años han estado tejiendo pactos con la izquierda abertzale en el Congreso. "Bildu no ha cambiado. Es una organización política heredera de una banda terrorista. Lo que ha cambiado es el PSOE que les considera socios", ha criticado.