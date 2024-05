Feijóo sube el tono y pide a Sánchez que empiece "regenerando a su familia"

La crispación que afecta a la política española sigue aumentando cada día que pasa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha usado la "regeneración democrática" que quiere impulsar Pedro Sánchez desde el Gobierno para reclamarle que empiece ese proceso "en su casa, regenerando a su familia", en alusión a su esposa, Begoña Gómez. La mujer del jefe del Ejecutivo está siendo investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios.

El jefe de la oposición ha hecho este comentario en el estudio de EsRadio, de Federico Jiménez Losantos, durante una conversación de unos 40 minutos con el empresario. El asunto ha surgido mientras hablaban del incidente diplomático creado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sugerir que el presidente de Argentina, Javier Milei, toma drogas. "Insinuar que se droga no es un incidente diplomático. Es una ruptura de las relaciones diplomaticas. Espero que Milei se dé cuenta de que Sánchez vive en la fábrica del fango, necesita hablar de esto par que usted me lo pregunte y no pregunte porque a su mujer se está investigando", ha dicho Feijóo. "La regeneración democrática de la que habla tendría que empezar en su casa, regenerando a su familia", ha lanzado el jefe de la oposición.

Investigación de la Guardia Civil

"Que un presidente del Gobierno en Europa en este momento tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es algo inaudito", ha destacado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hará cargo de las pesquisas por la denuncia contra Gómez, una causa que instruye el juzgado número 41 de Madrid.

El líder de los populares sospecha que las palabras de Puente forman parte de una estrategia compartida con Sánchez para "victimizarse", "polarizar" y poder "decir que Milei es extrema derecha y el PP, también, por defender a Milei". Ambos, Puente y Sánchez, ha afirmado, "están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal". Feijóo considera que este supuesto plan de los dos dirigentes socialistas es de "una irresponsabilidad enorme" porque lo hacen "para cohesionar a los suyos" mientras hacen "un grave daño a España".

Milei, con Vox

Feijóo considera que Puente debería haber sido cesado de forma automática por el presidente del Gobierno por haber dicho ese "disparate" sobre Milei, presidente de un país "hermano" y con el que España comparte lazos "históricos, sociales y económicos", ha añadido.

El presidente argentino tiene previsto participar en un acto que Vox está preparando cara a las elecciones europeas y que se celebrará en Madrid el fin de semana del 18 y 19 de mayo. Los comicios al Parlamento europeo son el 9 de junio, unas urnas que llegarán después des las que se colocarán este domingo, 12, en Catalunya. No se tiene conocimiento de que Milei vaya a reunirse con Sánchez o con el Rey en su viaje a España.

El PP, nuevas movilizaciones este mes

Feijóo ha hecho una referencia a ese fin de semana en otro momento de la conversación, en el que ha concretado un poco más el anuncio que hizo la semana pasada sobre su voluntad de volver a convocar protestas en la calle contra Sánchez. El líder del PP ha dicho que quiere que los españoles se manifiesten para "defender la democracia", "la independencia judicial" y la "libertad de prensa", pero no sabe si organizar la manifestación esos días 18 y 19 o el fin de semana siguiente.

Para el jefe de los populares, el PSOE "ya es el Partido Pedrista" y ha "quitado la voz, la palabra y la democracia interna" a su partido, pero él no va a permimtr que ahora también lo haga al "conjunto de los españoles".