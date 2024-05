La familia del valenciano en Cancún no descarta emprender acciones legales para recuperar dinero

La familia de Adrián Fernández Poveda no descarta emprender acciones judiciales para recuperar parte de la importante cantidad de dinero que ha tenido que pagar para garantizar la asistencia sanitaria que precisaba tras sufrir un corte de digestión que le provocó un ahogamiento en la piscina del Caribe mexicano en la que disfrutaba de su viaje de bodas. Pero la decisión aún no está tomada. Su prioridad ahora es traerle sano y salvo cuanto antes. Una vez regrese, explorarán todas las vías y decidirán qué hacer. Y, mientras, Alzira mantiene activo el extenso programa de actividades solidarias organizadas para recoger donativos que ayuden a la familia a pasar el mal trago, el personal y el económico. Ayer hubo dos actos y, hoy, llegará un festival musical.

El alzireño fue ingresado hace catorce días en un hospital de Cancún tras ahogarse en una piscina al sufrir un corte de digestión. Evoluciona favorablemente y podría abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos este fin de semana para seguir su convalecencia en planta, pero no regresará a España a bordo de un avión medicalizado puesto a su disposición por el Gobierno de España, como se había anunciado, sino que deberá regresar en un vuelo convencional. Eso es lo único que le han ofrecido a la familia.

Consciente y hablador

La evolución médica de Adrián Fernández es positiva desde que despertó hace tres días del coma tras serle retirada gradualmente la sedación. Está consciente y recuerda que celebraba su luna de miel junto a su mujer, Sofía Poveda, y su hijo de siete años en el Caribe mexicano. Habla con normalidad, aunque no sabe qué le que ocurrió el 5 de mayo mientras estaba en la piscina de un complejo turístico de Playa del Carmen. Su esposa, su padre y su suegro tampoco han entrado en detalles para mantenerle sosegado.

Los médicos pronostican que pronto abandonará la UCI, aunque proponen hospitalizarle en planta hasta que recupere fuerzas y expulse la abundante mucosidad instalada en sus pulmones, que quedaron encharcados al quedar sumergido en el agua hasta que le rescataron los socorristas. En cambio, no hay afectación cognitiva y su debilidad es fácilmente reversible.

Reducir la factura médica

La salida de la UCI permitirá a la familia reducir la elevada factura médica que ha tenido que abonar tras agotarse los 25.000 euros del seguro de viaje. Ya lleva gastados más de 100.000 euros. Tal y como avanzó ayer Levante-EMV, la Embajada en México no ha puesto a disposición de la familia ningún avión medicalizado para la vuelta. El consulado de Cancún no se llegó a reunir el miércoles con la mujer, el padre y el suegro de Adrián para preparar el viaje de vuelta. Se quedaron esperándoles. «Esa opción la tenemos descartada al no tener noticias del Gobierno», subrayó ayer la cuñada del paciente, Marta Poveda.

Ningún diplomático español acudió a Cancún, como esperaban los familiares, para reunirse con ellos el miércoles. Hubo una conversación telefónica y se les comunicó que tendrían que recurrir a un vuelo comercial. La esposa de Adrián sigue instalada junto a un padre y su suegro en una pensión cercana al hospital para ahorrar costes. Su mayor consuelo es que pronto abandonará la UCI.