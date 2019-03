Una fallera de 10 años idea un cojín para dormir con moños

Una empresa valenciana comercializa un cojín para que las falleras puedan dormir con menos molestias con los tradicionales moños. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido al producto el certificado de diseño industrial por su carácter "novedoso y singular".



Desde la firma inciden en que dormir con los moños puestos es "uno de los mayores suplicios que hay para las falleras, pero desde este año es mucho más cómodo".



El producto es un cojín pensado para que el cuello descanse mejor gracias a un agujero en la parte central que permite que el moño se acople, evitando así que el pelo postizo se pegue completamente a la cabeza, lo que provoca esa sensación de incomodidad al acostarse con los moños puestos. Además, se puede utilizar tanto tumbada hacia arriba como de lado apoyando los 'rodetes', explican.



"Muchas falleras se peinan el día 15 de marzo y no se quitan los moñetes hasta el 19. Con este cojín para dormir con moños podrán descansar mejor y aprovechar las pocas horas de sueño en una semana tan intensa. También es un complemento perfecto para Falleras Mayores que no se quitan los moños durante los fines de semana repletos de actos", destaca Amparo Sanz, la gerente de la empresa moñaditas, con sede en Picassent y especializada en regalos falleros.



La idea la planteó Sofía Arroyo, una niña de 10 años que fue fallera mayor infantil en 2017 de la Falla Obispo Amigo-Cuenca, y que llevaba muy mal dormir con los moños de fallera. "Me encantan vuestros productos, pero tenéis que inventar un cojín para dormir con moños de fallera", comentó Sofía.



Desde entonces la empresa se puso a trabajar y, tras varios prototipos, estudiar la forma, relleno y tamaño del agujero más adecuado, lanzaron al mercado este cojín, con el objetivo de hacer la vida más cómoda a las falleras.



La empresa, dedica a regalos personalizados, ofrece también otros productos destinados al mundo fallero, entre los que figuran calcetines, cajas de petardos, pulseras, chupetes y 'minipañuelos' para bebés.





