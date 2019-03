El 'botellón' se ceba con los Santos Juanes

Primera noche de verbenas y primas consecuencias para el patrimonio histórico y también para la convivencia entre vecinos, comerciantes, falleros y miles de personas que salen por la noche de fiesta y, en demasiadas ocasiones, olvidan las normas básicas de comportamiento y civismo.



No por que sea habitual deja de ser denunciable, un año sí y otro también, que las calles y plazas de València amanecen cada día repletas no solo de basura, sino de orines, vómitos e incluso de excrementos. Pero la situación es, si cabe, más grave si estas actitudes se dan en edificios patrimoniales tan importantes como la Lonja de la Seda, los Santos Juanes o el Mercado Central. Como denunciaba ayer la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, y como se puede apreciar en las fotografías, la gente orinaba sin ningún tipo de contemplación en la puerta misma de la iglesia de los Santos Juanes, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y una de las joyas del gótico valenciano.



«Hay que replantearse seriamente estas cuestiones y la protección del patrimonio. Unas fiesta Patrimonio de la Humanidad no puede ir en contra del patrimonio de la ciudad» declaraba la gerente de la asociación, Julia Martínez. Ella reconocía que no es nada nuevo y que viene sucediendo año tras año, pero pedía «que no se autoricen cosas y fiestas que no se puedan controlar» como sucede con esta verbena.

A la hora de buscar responsabilidades ponía el punto de mira en las propias comisiones falleras porque «son los responsables de controlar si montan o contratan algo» y «también de garantizar una limpieza rápida y efectiva». Ella eludía la responsabilidad de la policía o los servicios de limpieza municipales y se preguntaba «por qué tenemos que pagar todos los excesos que se comenten cada noche».



Por otra parte, recordaba que la empresa responsable de esta verbena ya fue sancionada el año pasado por lo que, a su entender «no deberían dejarla actuar de nuevo en toda València».



Los propios falleros son conscientes del problema y una falla en concreto, la de Doctor Collado, se ha implicado en la lucha contra este problema. El viernes por la noche ya recriminaron la actitud de algunos jóvenes en la Lonja y han colgado carteles por la zona para que no se ensucie ni se dañe el patrimonio.





