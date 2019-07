Fallera mayor y corte 2020: el Salón de la Fama del Carmen

De los tres sectores de Ciutat Vella, El Carmen es el que menos falleras ha aportado a la galería delas más famosas, fallera mayor o corte, aunque sus cifras son muy parecidas a las de Pilar Sant-Francesc o Seu-Xerea-Mercat. Además, con 42 hasta ahora, no es una cifra desdeñable. Sobre todo teniendo en cuenta no ya el número de comisiones, sino esa constante de que, en no pocos casos, las posibles candidatas no reúnen el perfil, especialmente por la edad. Prueba de ello es que, a veces, se producen preselecciones con muy pocas participantes, como en esta edición de 2019.

En cualquiera de los casos, 42 falleras está bien. En 2019 fallaron a la cita, pero los años anteriores habían tenido una presencia habitual: Daniela Esteve, Carmen Llopis, Daría Parras y Aitana Alfonso, una detrás de otra.

Daniela Esteve, de la Plaza del Árbol, la última fallera del Carmen en la corte, en el año 2018



Pero si de un momento especilamente brillante hay que hablar, ese fue el trienio de 2006 a 2008, en que, una tras otra, tuvieron tres falleras mayores de València: Nuria Llopis, Inmaculada Escudero y Gloria Martínez. Una forma espectacular de estrenar el cargo que, hasta entonces, no había aterrizado por el barrio. Y que aún tuvo continuidad en 2010 con Pilar Giménez Santamarina. Todas ellas de comisiones diferentes.

Con bastante diferencia, Na Jordana es la comisión que más veces ha incorporado alguna fallera al salón de la Fama, seguida de Portal de Valldigna y Ripalda-Sogueros. Aún falta la Plaza del Ángel por inscribir su nombre.

Daría Parras, de la corte infantil de 2016



Clasificación General Histórica (1980-2019)

Comisión / Falleras mayores y cortesanas

Na Jordana 8

Portal de Valldigna-Salinas 5

Ripalda-Sogueros 5

Plaza del Árbol 3

Blanquerías 3

Mosen Sorell-Corona 3

San Miguel-Vicente Iborra 3

Plaza de la Santa Cruz 3

Serranos-Plaza de los Fueros 3

Marqués de Caro-Dr. Chiarri 2

Ripalda-Beneficencia 2

Alta-Santo Tomás 1

Baja-Mesón de Morella 1

Cristina Muñoz, de la corte de 2000.

El Salón de la Fama del Carmen

(I): Infantil

1980 Cristina Crespo ferriol

1982 Mª Carmen Martínez Ruiz

1983 Eva Mª Martínez Balaguer

1983 (i) Eva Mª Ortiz Conejos

1984 Sonia Roig Pérez

1986 Silvia Pérez Fons

1986 (i) Omaira V. López Beltrán

1987 (i) Patricia Herrero Belenguer

1988 Patricia Hurtado Sayas

1989 Pilar Gil Sahuquillo

1990 (i) Marta Bustos Beltrán

1991 Angela Payá Puchades

1991 (i) Sandra Rosell Barba

1993 Mª Dolores Escriche Soria

1993 (i) Estefanía Reus Herrero

1994 Mercedes Andrés Martínez

1994 (i) Mª José García Pastor

1995 Mª Carmen Rodríguez Chinesta

1995 (i) Irene Domingo Ortiz

1997 Mónica Pérez Ferriols

1999 (i) Pilar Giménez Santamarina

2000 Cristina Muñoz Martí

2000 (i) Marta Romero Prats

2001 Patricia Borrego Meléndez

2002 Mª Carmen Medina Navarro

2003 Ascensión Rubio Crespo

2004 (i) Vanessa García Conchell

2005 (i) Fiona Songel Clark

2005 Arantxa Bartual Jiménez

2006 (i) Nuria Llopis Borrego

2007 (i) Inmaculada Escudero Asensi

2008 Gloria Martínez Amigó

2008 (i) Carla Fuster Puchol

2009 Mireia Salcedo Marí

2010 Pilar Giménez Santamarina

2011 Arantxa Escudero Asensi

2011 (i) Alicia Sofía Blanco Carbonell

2013 (i) María Valero Félix

2015 (i) Aitana Alfonso Flores

2016 (i) Daría Parras Hernández

2017 Carmen Llopis Borrego

2018 (i) Daniela Esteve Bueno