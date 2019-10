Consuelo logra el doble doctorado en Medicina y Fallas

La historia de las comisiones y de quien las protagonizan se alimentan de pequeños y grandes acontecimientos. A finales de 1986, un edificio de la calle Jesús se llenaba de curiosos para conocer a la fallera mayor de València para el año siguiente. Su nombre: Mari Carmen Mollá, de la falla Albacete-Marvá. Tres décadas y media después, justo en la finca de enfrente, otra fallera de la misma comisión, –que se planta un par de cientos de metros más abajo–, vivía las mismas sensaciones con el nombramiento de Consuelo Llobell Frasquet como embajadora de la fiesta para el año 2020. La comisión ha tenido a lo largo de la historia una presencia consistente (ella es la séptima representante desde 1980), pero una generación después vuelve a lo más alto. Tanto es así, que cuando Mari Carmen era la fallera más famosa de la ciudad, los padres de Consuelo acababan como quien dice de casarse.

Tiene 23 años, un poco por debajo de la tendencia de los últimos nombramientos. Hace regresar el cargo grande a La Roqueta-Arrancapins, apenas tres años después de hacerlo con Raquel Alario (quien se dejó caer por el domicilio para felicitarla). Recién graduada en medicina y fallera convencida. Su hermana acabó borrándose cuando se marchó a vivir al extranjero. Ella perseveró. Fue fallera mayor infantil en el año 2009, ya tardía, con 13 años y no dudó en afrontar el cargo en adultos el año que finalizaba la carrera de medicina. Lo que no podrá ser es «Fallera de la Hispanidad», un cargo que ostenta la saliente si no tiene cometidos más importantes.

«Es un día que va a pasar a la historia de mi familia. Es un sueño cumplido». ¿Cómo es Consuelo? «Es una chica cercana, empática, sociable y tranquila». Ayer fue su particular puesta de largo dentro de la particular

Su historia es la de la naturalidad. Es la pequeña de dos chicas, hijas de María José, prejubilada de Bankia desde el año pasado, y Antonio, empresario de la joyería.

Su hermana, también María José, es arquitecto técnico y vive en Munich, donde trabaja en una subsidiaria del BBVA. Ella es Consuelo porque Consuelo es el nombre de su abuela paterna. Además, ella ya lo ha dicho: «me gusta Consuelo. Sin abreviaturas. Me gusta mucho mi nombre».

Mamá había sido fallera en Maestro Aguilar-Matías Perelló y quería inculcar la fiesta a sus hijas. La revelación y, por ende, la carrera fallera de Consuelo empezó a los tres años, por contagio de amigas del colegio Agustinos. Primero su hermana, ella le siguió y se quedó. Fallera convencida. «Me gusta bajar, estar con las amigas, montar mesas, participar en la Cabalgata...» y confesa seguidora del mundo falleramayorista.



Era una de las favoritas

Era una de las favoritas. Su nombre llevaba sonando desde el verano. Pero no lo tuvo fácil. Hubo debate porque había candidatas con garantías donde elegir. A pesar de dar la sensación de perfil tranquilo, ha crecido durante las pruebas para inclinar a su favor el nombre a estampar en el acta. El favoritismo lo ha gestionado «intentando ver las encuestas lo menos posible y decir a los tuyos que hagan caso omiso. He ido con el no desde el primer paso. En la preselección, en la Fonteta y aquí».

Fue nombrada la segunda en su sector. En la Fonteta acabó pronto el sufrimiento: fue nombrada la primera. Y ayer, como decía su antecesora, Marina Civera, sólo había ticket para uno. Tras pasar por peluquería y maquillaje, y echar un vistazo a los libros, a esperar. «Un poco lento pasa.. Estás con ganas de ver si el sueño se cumple».

Y se cumple: «suena antes de lo que escuchas en la televisión. Sale un número muy largo. Esperas escuchar tu nombre y te pones a, no sé: llorar, gritar...». Muy convencida de la tierra que pisa. «No concibo vivir en otro lugar que no sea València».

Hace treinta años, su tío segundo Sento Llobell diseñó una falla municipal en el mismo escenario en el que ella vivirá algunos de los sueños más importantes de su vida: la plaza del ayuntamiento, esa que la recibirá esta tarde, junto a Carla García, para continuar escribiendo la historia de la fiesta. O una parte importante de la misma. El futuro se escribe con el nombre de Consuelo.