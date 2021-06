Los principales partidos de la oposición municipal han reclamado al equipo de gobierno una solución para el cierre de los casales falleros para una parte de su actividad y han venido a coincidir que el abandono de la Mesa de Seguimiento por parte de la Junta Central Fallera forma parte de una escenificación de diferencias entre Compromís y PSPV.

El concejal del Grupo Municipal Santiago Ballester ha criticado que Carlos Galiana haya renunciado (como presidente de la JCF) a la mesa de seguimiento "a la mesa de trabajo sin previa autorización de la asamblea de presidentes. Es incomprensible que el señor Galiana tome una decisión tan importante de forma unilateral”

La edil de Ciudadanos Amparo Picó piensa aún más: que no se debe abandonar las conversaciones. "Lo que tiene que hacer es justo lo contario, sentarse y no levantarse hasta que consiga que se cumplan los compromisos con los casales”.

"Es un despropósito que nos interpreten un sainete con esta levantada de la mesa. La Generalitat y el Ayuntamiento son gobiernos de los mismos partidos y son incapaces de llegar a un acuerdo entre ellos. Su incapacidad tiene consecuencias, muy graves, sobre la Fallas" aseguró también Picó.

Y exigen a Sanidad levantar la presión

Lo que no quiere decir que estén de acuerdo con la congelación de los casales que aún no ha desbloqueado Sanidad. Ballester ha asegurado en ese sentido que "la reapertura de los casales para actividades no tiene ningún sentido. Estamos a menos de tres meses de poder celebrar una semana de fiesta pero los falleros no pueden reunirse en sus sedes más que hasta las 23 horas y para poco más que hacer reuniones o repartir lotería. Se les están estigmatizando cuando llevan años y medio sin poder realizar ninguna actividad. El agravio comparativo con otros sectores ya es inasumible cuando siempre han demostrado que cumplen con toda la normativa de seguridad. No se entiende que te puedas reunir en cualquier lugar con quien quieras para comer o cenar y no puedas quedar en el Casal a hacer una cena de sobaquillo antes de la reunión.”

Picó, por último, también en que las Fallas "ni se merecen el trato que les está dando Sanidad ni ahora verse sin representación en la mesa donde se decide cómo y de que manera serán las Fallas de septiembre".

Se permitirá a partir del día 1

Todo parece indicar que en la próxima reunión de la Comisión Interdepartamental se levantará el veto para a partir del 1 de julio. Pero tanto el comunicado de la Interagrupación anunciando medidas de protesta como la posterior de la Junta Central Fallera (más allá del componente de pugna política) están encaminados precisamente a que no se produzca otra demora.