La Ofrenda de las Fallas 2022 pasará a la historia como una de las más difíciles de la historia. Y aún así, por lo menos en lo tocante a su primer episodio, hay que dar gracias, porque lo que se temía iba a ser un diluvio se quedó en una tarde-noche desapacible, con aguacero ocasional, a veces imperceptible, a veces más intenso, pero que no llegó a poner en peligro la celebración del mismo. Eso sí, con una temperatura bajísima, viento y, en definitiva, todos los elementos necesarios para hacer del festejo un episodio épico. Un pasaporte a la pulmonía, pero también una puerta a recuperar las costumbre que se habían perdido por la pandemia y que ahora que han regresado, Celia ha venido a enturbiar. Pero las Fallas están dispuestas a todo con tal de celebrar su fiesta. Tanto como que para esta edición tan especial, en el que las Fallas han vuelto a unas condiciones de normalidad casi absoluta (si no fuera por la indeseada tormenta), el símbolo que aparece en el manto de la Virgen cristiana es un mito griego: el Ave Fénix, que es quien mejor puede representar el particular resurgimiento de una fiesta que tiene mucho trabajo por delante.

Lo primero que hay que decir es que la Ofrenda estuvo en serio peligro y que había argumentos que jugaban a favor o en contra de suspenderla o cancelarla. Finalmente, el factor que decidió al ayuntamiento y a la Junta Central Fallera sacarlo adelante (algo que no se confirmó hasta un par de horas antes de empezar) era científico y emocional. El primero, porque las previsiones meteorológicas hablaban de unas condiciones soportables. No «mejorar», pero tampoco empeorar. Y por otra, las enormes ganas de las comisiones de salir a la calle y sentirse, nuevamente, personas falleras. Prueba de ello es que la convocatoria -a falta de que se den datos de recuento- fue muy buena en cuanto a número y dio la sensación de que desfilaban muchas más personas que en la tórrida ofrenda de septiembre. Había también otro factor a considerar, pero que es tan invisible como necesario: el operativo logístico de organización y seguridad, que no es nada fácil de montar. Incluso otro: la idea de celebrar un resopón de fiestas falleras el domingo no está garantizado, porque la inestabilidad perdura. Curiosamente, la supervivencia de la flor era lo menos decisivo: el clavel habría sobrevivido bastante bien. Poco antes ya se habían suspendido, estos sí, tanto la entrega de premios como la «mascletà». Y así, en medio del viento, de un agua fría que calaba, con los trajes protegidos o desprotegidos, las comisiones pasaron incluso con cierto orden y concierto. Con una más que apreciable puntualidad para lo poco o nada que se podía exigir en una edición del festejo desagradable en lo externo y tan emotiva en lo interior. Aunque la llamada vuelta a la normalidad no es precisamente el ejercicio de época que se echaron a la espalda miles de personas en la tarde de ayer. La lluvia apareció de forma persistente, pero intermitente y débil, durante toda la Ofrenda. Las lágrimas y el fervor por honrar con flores a la patrona se mezcló con una imagen poco habitual: miles de falleras y falleros, y cientos de músicos y músicas, desfilaron provistos y provistas de chubasqueros y paraguas. Los más pequeños en brazos de sus madres; o en los carritos, junto a sus padres y abuelos. En una mano, el paraguas; y en la otra, el ramo. Eso deslució el acto, pero le imprimió más autenticidad y emoción si cabe. En primera línea, las Falleras Mayores también vieron el desfile parapetadas bajo negros paraguas.