El Grupo Municipal Popular ha hecho su particular balance de la gestión municipal en las Fallas y la portavoz María José Catalá ha incidido en lo que considera "falta de coordinación en la presencia policial sobre todo en algunos puntos donde se han producido situación de botellón con venta incontrolada de bebidas, desperfectos”.

Para la portavoz del PP, “todo esto se podía haber evitado con una mayor presencia policial. Es verdad que hay pocos recursos en la Policía Local y eso se acusa especialmente cuando el producen estas fiestas. No se ha planificado correctamente la protección de algunos entornos de BIC como por ejemplo en torno de los Santos Juanes y la Lonja. Esto les pasa por no planificar y de nuevo llegan tarde. A ver si esta vez si toman nota para que no pase lo mismo el año que viene”, añadió Catalá.

Los populares han pedido "más ayudas para las fallas" e incluirlas "en la ley de mecenazgo a las Fallas, que son Patrimonio de la Humanidad, para tener desgravaciones quienes aporten ayudas a las comisiones falleras. El PP presentó una propuesta a las Cortes para su inclusión pero fue votada en contra por PSOE, Compromís y Podemos".

“Los falleros han cumplido y todos los sectores económicos vínculados a la fiesta han estado el pie del cañón después de dos años muy duros y por ello hay que agradecer tanto a falleros como los indumentaristas, orfebres, pirotécnicos, floristas, artesanos, artistas... Muchos sectores económicos que están vinculados a esta fiesta fallarera” ha concluido Catalá.