Una cédula de reconocimiento y regulación, expedida por Jaime I en 1247 es la fecha que se marca cono inicio el Gremio de Sastres y Modistas de València. Por lo que, llegado 2022, la suma es fácil: 775 años de vida. Una de las entidades más antiguas que pueden encontrarse en la ciudad y en España. Y por eso, muchas generaciones después, los profesionales de la aguja han preparado una serie de actos conmemorativos que se prolongarán durante lo que queda de año.

Lo hace, además, tras superar un tiempo de verdaderos problemas, propios de la situación de parálisis casi absoluta, del que se ha sobrevivido en gran parte de los socios numerarios. Es por ello que una de las acciones más sobresalientes será la elaboración de un manto a la Virgen "nunca visto" en palabras del presidente gremial, Fran Tochena, "en acción de gracias porque, gracias a Dios, las persianas siguen levantadas". Será un manto elaborado por las manos de la junta de gobierno, profesores de la escuela y algunos alumnos. Que se utilice o no en los eventos del centenario de la coronación de la Virgen ya será cuestión de la Basílica.

La exposición públlica es la mejor forma de visibilizarse. Y es por ello que el Gremio organizará varias exposiciones, como son "Las Joyas de la Indumentaria" en el mes de junio o la Semana de la Costura en noviembre, así como participar en la sección de indumentaria en el salón Fiesta y Boda de octubre. En septiembre habrá una semana cultural, que incluirá una "dansà" popular -en lugar pendiente de aprobació- y una exposición conmemorativa del aniversario, ya como colofón, en la escuela gremial en diciembre.

Disgusto por no participar en la Ofrenda La directiva del Gremio no oculta su desilusión por lo que consideran falta de empatía de la Junta Central Fallera "porque ni siquiera nos contestaron" a la petición de haber desfilado en la Ofrenda de forma excepcional con motivo del 775 aniversario. "Pensamos que hay entidades que desfilan y que, posiblemente, no tengan la implantación o la trascendencia en la fiesta que una entidad que cumple 775 años y que tiene la implantación que tiene en el mundo de las Fallas".

"Hemos pasado de 40 a 120 profesionales de la aguja. Cogimos la escuela con apenas 40 alumnos y ahora superamos los 160, con un claustro de más de nueve profesionales al servicio de las nuevas generaciones y me siento eternamente agradecido porque ese es el verdadero motor del futuro del gremio y estamos dando puesto de trabajo desde la escuela, que a nivel nacioal no existe. Contamos con el archivo más antiguo de la ciudad y un patrimonio que no hace más que velar por nuestro oficio" ha asegurado Tochena.