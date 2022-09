El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, se ha comprometido a intentar facilitar a las Fallas en la próxima asamblea las condiciones se desarrollará la iluminación artística. En el sentido de si habrá que apagarlas mucho más pronto que en horarios habituales. Así contestó a uno de los delegados de Patraix (curiosamente, la inquietud no la mostró un delegado de Russafa, sino de un barrio que hace algunas buenas iluminaciones, pero no de concurso) durante el pleno de la Junta Central Fallera después de que éste expresara su preocupación por el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética. Especialmente urgente porque "no sabemos cómo puede afectar y ahora que es el momento de firmar contratos. ¿Qué hay que hacer si tienen que apagar o no a las diez de la noche?".

El edil reconoció que "evidentemente, el BOE no habla de las Fallas y sé que es motivo de preocupación porque así se me expresó también en la última asamblea (no se podía debatir porque no había Ruegos y Preguntas y era exclusivamente para elegir los jurados de las falleras mayores). Es cierto que es una ley estatal y está sobre la mesa. También estamos preocupados con la iluminación de Navidad. Le he pedido a mi compañera que lleva ese tema (refiriéndose a Luisa Notario) que me lo deje claro". Porque incluso aunque podría existir al potestad por parte de un municipio para alargar el horario del apagón, "tampoco tengo claro si la vamos a ejercer. No nos hemos sentado el equipo de gobierno a decidirlo".

Quejas por los carriles bici y aceras

Esta expresion de la preocupación fue uno de los asuntos sobre el que los representantes de las comisiones mostraron inquietudes. Como lo hizo el presidente de la Agrupación Fallas Centro, José Miguel Calap que afeó que "haya actuaciones urbanísticas que se hacen sin contar con comisiones que pueden estar hasta cien años plantando allí. Habría que hablar con las comisiones antes porque hay otras ciudades en las que la ciudad se amolda a las fiesta y no al revés. No veo que hagan carriles bici o aceras ni en Estafeta ni en las calles de desfile de la Semana Santa". Era casi un "por alusiones", puesto que Calap es de Obispo Amigó-Cuenca, una de las comisiones con problemas en este momento "pero no sólo lo digo por la mía: al Pilar le plantaron hace muchos años tres árboles sin ni preocuparse porque haya una falla de Especial".

Subvenciones en peligro

Desde el otro lado de la mesa también hubo quejas en sentido contrario. En forma de llamamiento que ha hecho el Galiana por la falta de justificación de las subvenciones municipales que, según aseguró, siguen sin cumplimentarse. "Estamos teniendo muchos problemas con la justificación de las ayudas. Pero verdaderos problemas de incumplimiento de plazos, de peticiones reiteradas, errores... os pido que los que lo tengan que justificar lo hagan porque si no, llegará el día de Cultura Festiva cortará y llegarán los lloros". Los "lloros" significan que las subvenciones, si no se justifican, se reclamarán directamente a las arcas de cada comisión.

El atasco se debe a la necesidad de cerrar una tras otra las partidas (falla, iluminación, bandas de música, pirotecnia...), con la particularidad de que "estamos hablando de retrasos de hasta dos años atrás. Y no es tan difícil: es la factura y el justificante de pago". Por lo que ha emplazado a "que se pongan las pilas porque si no cerramos una, no podemos empezar la siguiente" y añadió, refiriéndose a las tardonas, que "se les ha llamado 500 veces. Lo saben perfectamente".

Este bloqueo económico ha sido una de las notas más llamativas de un pleno que supone la reanudación del ejercicio, pero en el que quedan muchas cuestiones por resolver. Por ejemplo, con la Clasificación de Fallas, que tienen exactamente el mismo problema: "no han llegado todos los contratos, por lo que no podemos presentar aún una propuesta" informó la Delegación de Falla. "Hemos enviado un comunicado a las que faltan poniendo como fecha limite el 18 de septiembre". En otras ocasiones, la apatía se castigaba con la exclusión del concurso de Fallas, que suponía plantar, pero sin optar a premio.