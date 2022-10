La elección de las candidatas a fallera mayor de València ha dejado un detalle, como mínimo, importante. Por no decir extraordinariamente positivo. Laura Mengó, fallera de l’Antiga de Campanar, había sido una de las que «sonaban» para estar entre las trece elegidas. No pasa desapercibida por su planta, su conocimiento fallero o su facilidad en la conversación. Finalmente, su elección no sólo supone hacer bueno ese siempre difuso favoritismo o hacer feliz a una falla de Especial. Es un triunfo de ella y de quienes son como ella. «Creo que va a ser una forma de normalizar las discapacidades y qué mejor manera de poder representar a un colectivo». O dos: las personas con diversidad funcional y los falleros.

Porque Laura Mengó carece de pierna derecha de rodilla hacia abajo desde bebé. Víctima de una agenesia de tibia y peroné. Es, como ella mismo dice, «mi día a día», pero, a la vez, «me considero una más. Ahora quiero demostrar que lo valgo y que estoy ahí con las mismas cualidades que mis compañeras».

Es verdad que el traje de valenciana lo disimula y que el estilismo de particular apenas va a permitir descubrir la pierna artificial. Pero además porque nunca lo dirías: «Aunque me falte lo que me falta, conservo la articulación de la rodilla y eso me ha permitido viajar, jugar, hacer padel, bailar.... y me canso exactamente lo mismo que cualquier otra persona. He hecho natación adaptada (es deportista de élite nacional) y en la piscina ves muchas discapacidades. Y eso me hace sentirme muy afortunada». ¿Lo vio como un hándicap en las pruebas? «La verdad es que a lo largo de la historia no se ha visto una persona con discapacidad (emplea esta palabra sin ambages). El jurado se ha portado de forma excelente conmigo. Me han tratado como una más y al final eso es lo que más valoro. No me preguntaron al respecto. Lo dije yo. Cuando me preguntaron por mi experiencia personal les dije que hacía natación adaptada». Espabilando a los despistados.

Esta enfermera de profesión convive con una naturalidad admirable. Porque incluso aplica el humor. «Cuando se dice que vamos a dormir a pierna suelta, yo digo que «además de verdad; en mi caso, sin duda alguna», pero que lo malo es que yo siempre me levanto con el pie izquierdo -porque no tiene otro-. Me tomo la vida de esta forma porque es lo mejor». Ni siquiera la indumentaria tradicional le supone complicación. «Mi orden es: primero, la prótesis; luego, la media».

L’Antiga de Campanar tiene motivos para la felicidad porque fue una de las comisiones, junto con Convento Jerusalén y Matías Perelló-Luis Santángel, que lograron doblete con la infantil, Vera Pérez. «Estábamos en el túnel esperando el veredicto y ya he llorado con ella al ver que salía elegida. Luego, cuando se oyó «Laura Mengó», mi cara ha sido de incredulidad. Una compañera me ha tenido que decir: «Laura, sal que eres tú». No me lo creía». Creyéndoselo ya, su ánimo se sustancia en «emoción y mucho orgullo».