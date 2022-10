A continuación, el discurso completo:

Bona vesprada, il·lustríssim alcalde de València, president i Directiva de Junta Central Fallera, altres autoritats, Belleses del Foc d'Alacant, Reines de les Festes de Castelló, Nerea, Carmen i Corts d'Honor, falleres i fallers.

Esta és la primera vegada que estos tretze cors es dirigeixen a València a través d'una sola veu, 13 cors que des del dia 30 de setembre bateguen a un mateix ritme, el de la cardioversió valenciana.

Per començar, en nom de totes, volem agrair l'aposta personal de les set persones que han conformat el nostre jurat i que s'han convertit en part essencial d'aquest procés. Gràcies per ser exemple d'humanitat, valentia, generositat i empatia.

També recordar a les 60 meravelloses companyes que han gaudit durant aquest mes al nostre costat i han sigut exemple d'entrega, il·lusió i valenciania, però també d'amistat i bondat, demostrant tanta estima per totes nosaltres.

Tinc el plaer i la responsabilitat de representar esta extraordinària ciutat formada per grans persones. Estic segura que junt amb estes dones compromeses i a l'equip que forma Junta Central Fallera, farem encara més gran la nostra festa.

És el moment de tornar a València tot el que durant tants anys ens ha regalat, i ho farem amb el compromís de demostrar que les emocions són el motor de les falles.

Després d'uns anys atípics i difícils, ressorgirem de les cendres com l'au fènix i vàrem donar pas a les falles dels sentiments, dels records, de les experiències i les trobades. I és que el ritme cardíac valencià és un bombeig que no cessa mai. Un bateig que va sostindre l'esperança d'un col·lectiu i que ha conservat sempre la nostra tradició. I ara, arriba el moment de cuidar l'essència que fa especial la nostra festa.

Si em permeteu, el meu últim agraïment va dedicat a la meua falla Monestir de Poblet- Aparicio Albiñana, l'Antiga de Campanar i el meu sector, Campanar, per recolzar-me incansablement i haver-me format com la fallera que soc hui en dia. M'agradaria tindre la capacitat de tornar tota l'estima rebuda portant les meues arrels per cada casal de València.

A totes nosaltres ens agradaria recordar-vos que gràcies a tot el col·lectiu faller podem continuar donant vida a la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra llengua valenciana. Així que potenciem aquest 2023 que som el perfecte engranatge per a mantindre viva esta tradició que fa tan gran a València.

Moltes gràcies.