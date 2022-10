Laura Mengó Hernández (25) es la Fallera Mayor de València 2023. Hasta ahí más o menos lo normal. Como Carmen Martín Carbonell, Consuelo Llobell Frasquet, Marina Civera Moreno... pero la de Laura es, además de una vida fallera intachable, una historia de película. Quedará en los libros, aunque el argumento ahora se irá diluyendo con el tiempo, que es la primera fallera mayor de València con prótesis en una pierna -que casi ni se nota-. Pero es que, tal como narraba su madre, Rosa, «cuando nació nos dijeron que tenía un noventa por ciento de posibilidades de que tuviera más problemas. De corazón, de cabeza...». Además, era una niña muy deseada, que se había resistido a llegar (se lleva ocho años con su hermana Esther, a la que adora). Pero cuando nació «su hermana se acercó a la cuna, le besó la piernecita y nos dijo «tenemos que quererla porque es como yo». Y nos desarmó. Nos dio todas las fuerzas».

Y quien sabe si fue ese beso el que evitó cualquier otra dolencia asociada a la agenesia. Fue un bebé dormilón y comedor. A los pocos meses ya tenía una prótesis, empezó a gatear, a caminar, la echaron a una piscina, se convirtió en una nadadora espectacular, élite nacional, sufrió, pero superó, la separación de los padres, se convirtió en orgullosa tía de un sobrino al que adora, se convirtió en Enfermera y se puso a trabajar -ahora ya no. Toca gustosamente un año sabático- y, entre tanto, engullía las Fallas como si no hubiera un mañana.

Fue fallera mayor infantil, después fallera mayor, coincidiendo con los estertores del interrumpido cincuentenario de l’Antiga de Campanar y recordará el 18 de octubre de 2022 como el día que su vida dio otro vuelco no menos increíble.

Sin contar con la enorme aportación social que va a dar. Porque ya lo dijo cuando salió en la Fonteta y se reafirmaba: «Creo que va a ser una forma de normalizar las discapacidades y qué mejor manera de poder representar a un colectivo». Valiente como ninguna, que bromea con su propia limitación: «yo siempre me levanto con el pie izquierdo y duermo a pierna suelta» y que baila, juega al padel y no pierde un minuto.

Y conste que a la hora de tomar la decisión, lo suyo no fue un bonus track. «Ha sido una elección muy difícil. Muy complicada porque había muchas opciones» confesaba un miembro del jurado. Es verdad que no era de esos años en que una candidata «se sale». Laura fue la escogida porque arrastra méritos de sobra («no sabéis cómo es» aseguraban allegados de l’Antiga. «Os va a encantar»), pero había más opciones muy quinieladas. Y si llega a no estar brillante, le habrían comido la tostada. Porque ayer todas ellas estaban radiantes, esperando por fin empezar.

De Laura ya conocemos, pues, ese afán de superación. Y que su padre es Rafa Mengó, presidente de la Federación de Especial y uno de los tres presidentes de l’Antiga (su actual pareja, Xelo Salavert, es otra de las personas que lleva las riendas de la comisión). Y que el primer gran acto oficial tras la proclamación será la «Festa per a Tots» que organizan las comisiones de Especial. Nada más empezar, un momentazo.

Y más cosas. Por ejemplo, que a su nombramiento no le faltaron las anécdotas: con un padre y una madre que son prejubilados de Telefónica, tal como decía su padre, «la «telefonada» ha sido aquí». Pero con su momento épico que narraba la propia Laura: «han llamado y de la emoción se me han abalanzado, se me ha caído el aparato y se ha apagado». La cara que puso Joan Ribó cuando se escuchó la voz del «no se encuentra operativo en estos momentos» fue de los que hace época (ya había pasado en 2009 con Victoria Blázquez). Pero luego sí, contestó entre hipos.

«He dormido tranquila porque la elección sería la adecuada, fuera quien fuera. Ahora más contenta si cabe, pero ha sido todo muy tranquilo. He ido a desayunar con mis amigas y ha sido increíble. Pero de verdad que ha sido un día entretenido. He recibido muchos ramos de flores, llamadas... y teníamos las ganas de empezar. ¿Has visto qué recibimiento he tenido de ellas?».

¿Qué va a aportar Laura Mengó? «La pasión que tengo por las fallas, naturalidad, cercanía y que vamos a ser trece».

«Esto es la cima fallera. Con lo que soñaba y se ha hecho realidad». Ahora, la fiesta le da la bienvenida a una fallera que tiene condiciones para serlo de película.