Ayer se celebró en Madrid la mayor gala de influencers de nuestro país: los Premios Ídolo. Dulceida, Laura Escanes, Marta Lozano... Todas (y todos) las instagramers y tiktokers que más seguidores acumulan en redes sociales estuvieron presentes en el evento con sus mejores outfits.

Una de las invitadas fue Nuria Adraos, una influencer valenciana que se ha ganado durante los últimos años cientos de miles de followers gracias a sus espectaculares maquillajes. De hecho, la maquilladora cuenta con casi 5 millones de seguidores en TikTok, más de 386.000 en Instagram y casi 40.000 en su canal de Twitch.

Nuria Adraos ha querido llevar la cultura fallera al gran evento en Madrid, y para la ocasión ha lucido un vestido con un corpiño confeccionado con la misma tela con la que se hacen los trajes de fallera. Asimismo, los zapatos con los que ha completado el espectacular outfit estaban cubiertos con la misma tela estampada con una base rosada.

La decisión de la joven se debe a que además de valenciana, es fallera. Forma parte de la comisión Arzobispo Olaechea-San Marcelino, y ya en reiteradas ocasiones ha plasmado algún monumento fallero en su propio rostro y cuerpo, que convierte a diario en un lienzo.

Me llevo un trocito de mis fallas a los premios idolo 🥹💗 pic.twitter.com/4xO8mqxHqy — Nuria Adraos Makeup (@NuriaAdraosMUA) March 9, 2023

La influencer valenciana ha logrado acaparar todas las miradas con su atrevido look, y en redes sociales cientos de usuarios también han hecho eco del mismo: "Siempre has ido espectacular, pero esta vez te has superado. Amunt la terreta", "¡Qué guapa¡! ¡Ole fallera!" comentaban algunas usuarias en Twitter.