El Estudio de Impacto Económico de las Fallas está cerrando sus últimas etapas y los datos empiezan a ser reveladores. ¿Cual será la cifra real del movimiento que genera la fiesta, con todos sus actores y todos los sectores productivos? "Sobre los 1000 millones de euros". Pero mil millones que se diferencian de los 750 millones que habían sido "palabra de Dios" atendiendo al célebre estudio de gasto de la Interagrupación de Fallas de primeros de siglo en un sentido principal: "que en esta ocasión estamos hablando de la aplicación de los recursos científicos. Que se ha trabajado con el mayor rigor posible".

Esta es una de las conclusiones que se van avanzando en un Estudio encargado por el Ayuntamiento de València a la Universitat de València, y del que se han adelantado nuevos datos dentro de el Forum de Turisme. Es una herramienta que servirá para poder poner en valor la propia fiesta ante cualquier otro interlocutor y un dato que siempre se ha considerado importante para contraponer a los críticos de la misma para alcanzar el equilibrio entre las servidumbres de la fiesta pero la contrapartida que general. Así lo han definido el catedrático de Análisis Económico y director de la Cátedra Mesval, José Manuel Pastor y el profesor titular de Dirección de Empresas, Juan Francisco Martínez, de la Facultad de Economía de la UV.

Los dos interlocutores que han acudido a los foros falleros (pleno de la JCF y asamblea de presidentes) para convencer a todos ellos de la necesidad de facilitar datos para afinar lo mejor posible el Estudio de Impacto Económico. "Se reajustará en los próximos meses y habrá que redistribuirlo en los diferentes sectores de la economía" aseguraron, pero ya se cuenta con que el impacto será de 2,6 euros por euro gastado. Contando además que "estamos hablando de las magnitudes de la ciudad de València. A la fiesta como tal habría que incorporarle también lo que genera en el resto de poblaciones".

A pesar de que la cifra supone un 33 por ciento más que lo expuesto por la Inter, podría pensarse que es menos de lo esperado. Pero para eso hay que contar también con el escaso rigor que tenía el estudio de la Interagrupación, aunque los responsables del Estudio no dudaron en calificarlo de "loable. No se le puede denostar bajo ningún concepto, pero al que, además de errores de cálculo, no calculaba la renta, el PIB, el empleo... a través de su proyección". Tenía muy buena voluntad, pero que no pasaba de ser un cálculo a ojo, muy a ojo, de gastos. De hecho, aplicando los criterios de la Inter, y a pesar de que siempre proclamaron que se hacían cálculos "a la baja", hay magnitudes que eran disparatadas.

Los 1,3 millones de visitantes era un exceso

Una de ellas, la más importante, y que consumía la práctica totalidad de los datos económicos: ese estudio trabajaba bajo la idea de que la ciudad acogía 1.350.000 visitantes durante tres días, gastando 125 euros por persona y día. Sirva un dato para confrontarlo: la la ciudad de València, tiene apenas una capacidad hotelera de 20.00 plazas. Aquella rudimentaria ecuacion -basada, según la explicación del momento, de datos oficiales- suponían ya 541 de los 750 millones. Se consideraban como visitantes, con categoría de "turista", a la totalidad, incluyendo un visitante, el regional -incluyendo el que viene de poblaciones vecinas- que, obviamente, no permanece tres noches con plaza hotelera.

Sirva el ejemplo de los datos oficiales de 2019: los visitantes calculados a través del Big Data de Telefónica referenciaban que el número de visitantes fueron 931.639. Y de ellos, más de la mitad, el 58 por ciento, eran de carácter regional y tan sólo el 11 por ciento era el internacional, que sí que estaría en esas cifras de gasto, pero que son muchos menos de lo estimado.

El nuevo estudio ha hecho un trabajo de campo en diferentes campos (falleros y visitantes) y todavía está pendiente de la recepción de datos oficiales. Pero el impacto económico no se basa en el simple gasto, sino en el dinero que genera por derivación cada uno de esos gastos, el llamado "impacto inducido". Dicho también de otro modo, si el estudio de la Interagrupación hubiese sido cierto, que no lo era, el impacto real habría sido muchísimo mayor. En Pamplona se habla de 163 millones de "gasto directo", no de impacto, término que sí que menta Zaragoza para hablar de 185 millones en las fiestas del Pilar. Cinco veces menos.

Una parte importante a la hora de determinar el flujo de gasto era la participación activa tanto del fallero de a pie como de las comisiones de falla.

Un muestreo con una muestra representativa

Los resultados de las economías domésticas son más que estimables, puesto que los organizadores han recibido la respuesta de 3.611 familias, para 11.376 falleros, lo que supone un porcentaje más que válido de entre los poco más de 84.000 falleros de la ciudad (la célebre cifra de "cien mil falleros" incluye a los de poblaciones asociadas, que incluyen comisiones de gran cantidad de censo, que aportan esos quince mil que faltan).

Las comisiones participantes han sido 71, lo que supone la quinta parte del total del censo. Una cifra que podría haber sido mejorable, pero que, como es fácil imaginar, supera muy ampliamente cualquier tipo de sondeo.

Según el análisis de las encuestas, y con toda suerte de divisiones, el gasto medio por familia es de 1.760 euros. No son los gastos generados en la falla, como la cuota o lo que se come o bebe a cuenta del presupuesto de la falla, sino los que giran a su alrededor: ocio nocturno, indumentaria, restaurantes, balcones, compras en mercadillos, fotografía, alojamientos, compras de cualquier elemento de la fiesta, tintorería, asistencia a balcones, a feria taurina, etcétera. En estos gastos, la indumentaria supone el 58 por ciento del gasto, por delante de lotería, alojamiento y belleza. Estas cifras se multiplican considerablemente, hasta los 11.488 euros, para las familias que forman parte del cuadro de honor (hay un máximo de 1392 contando presidentes y falleras mayores).

GASTO DIRECTO EN LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS Gasto medio por familia: 1760 x 31.955 familias: 56.240.800 euros Gasto medio por familia de cuadro de honor: 11.488 x 1.392 familias: 15.991.296 euros

La encuesta a las comisiones de falla dividió los gastos de las mismas en diferentes partidas, que desglosan un presupuesto medio por comisión de 120.432 euros. Es importante el desglose porque cada actividad económica tiene una proyección diferente de impacto inducido.

Los gastos en las comisiones tienan a la Falla como elemento más importante, lo que es una buena noticia como tal. Pero es verdad que no supone más que el 28 por ciento del presupuesto total. hay otras tres partidas que, juntas, la superan ampliamente: los gastos del casal, los gastos de la actividad propia de las comisiones y la adquisición de comida y bebida. Juntas suman un 44 por ciento del gasto.

PROYECCIONES DE GASTO DE LAS COMISIONES DE FALLA

Presupuesto medio de las comisiones de falla: 120.432

Falla: 23.173

Catering general: 19.502

Electronica, mobiliario, decoración, comunidad: 16.235

Bandas de música, discomoiles, animaciones, pirotecnia, disfraces: 15.973

Alquiler carpa, mobiliario, iluminación extraordinaria: 8.954

Suministros (Luz, agua, telefono, gas...): 7.808

Limpieza, seguridad, camareros, revisiones: 4.535

Llibrets, pancartas y banderas: 2.643

Alquiler salas y locales: 2.563

Flores: 2.555

Seguros, impuestos y tasas: 2.268

Bandas, insignias, cuadros: 2.201

Alquiler medios de transporte: 1.369

Gastos financieros: 1.054

Redes sociales y dominio web : 141