La falla Arrancapins ha acudido a la Exposición del Ninot de las Fallas 2024 para incorporar un cartel explicando la figura presentada en la Exposición del Ninot. No mudan ni un metro su crítica, porque ya la habían anunciado incluso antes de la inauguración de la muestra pero, en atención a que pudiera haber confusión entre el estado de Israel y la comunidad judía del mundo, lo han puesto en la figura "para que no haya ninguna duda".

El ninot, que compite fuera de concurso -como lleva haciendo la comisión desde hace décadas- es un árbol de Navidad sin naturaleza y en el que las bolas son sustituidas por cabezas de niños con heridas mortales de bala o de metralla, con la que se denuncia la matanza indiscriminada de menores durante la ofensiva del ejército hebreo en Gaza.

La noticia, adelantada por Levante-EMV ayer, visibilizaba el disgusto de miembros de las asociaciones judías -personas que, simplemente, profesan la religión y que incluso no tienen necesariamente relación con el país- porque la estrella de David de la cúspide es un elemento integrador de la totalidad de aquellos que profesan la religión judía y no al estado de Israel. Algo que, por este motivo, es considerado o puede ser considerado como delito de odio o antisemitismo.

"No criticamos a la religión judía"

Por ello, en un texto explicativo que ya cuelga de una de las ramas del "Pi de Nadal", aseguran que "estamos denunciando el genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí y su ejército sobre la población civil palestina, sus pueblos, campos de refugiados, hospitales -algunos de ellos, de ONGs humanitarias y de la ONU- y dejando la población palestina sin futuro, al asesinar a niños y niñas de forma sistemática y destruyendo su presente, sus hogares". Y advierten, dentro de su particular visión del tema, que "el odio que va a generar esta violencia salvaje durará varias generaciones". En definitiva, "no criticamos ni a la religión judía ni a la gente que la profesa".

"Sería deseable que..."

Pero ahí también lanzan el guante a quienes se han considerado ofendidos por no comulgar con lo que está pasando: que el movimiento se demuestra andando: "Nos congratula que la comunidad judía haga distinciones entre el pueblo judío y lo que está haciendo el estado israelí. De hecho, sería muy deseable que esta misma comunidad judía expresara clara y abiertamente que no aprueba este genocidio y que lo hiciera llegar a la embajadora de Israel en Madrid. Posiblemente, si toda la comunidad internacional que está en contra hubiese hecho ese ejercicio, no estaríamos donde estamos. Aunque parece tarde, la comunidad judía todavía podría salvar miles de vidas de niños que nada saben de religiones, guerras u odios y a los que estamos obligados a cuidar y proteger".

Cabecitas de cera

De fabricación artesanal, la figura tiene elementos muy pensados. Por ejemplo, las caras de los bebés están hechas de cera, tal como se modelaban antiguamente. Con la idea de que, con el paso del tiempo, puedan ir deteriorándose, ya sea en la Exposición o en la calle, tal y como sucedía también cuando recibían más sol de lo habitual. Y que simboliza también esa pérdida de los inocentes.

Con el paso ya dado por la comisión, ahora queda saber qué harán las asociaciones judías: si se sumarán para, a modo de mensaje de paz, poner también su particular mensaje instando a que finalicen los bombardeos indiscriminados y reclamando tanto el fin de la guerra como la liberación de los rehenes, algo que se manifiesta a diario también en Tel Aviv por parte de ciudadanos del propio estado israelí.

Parte del proyecto "Emboscats"

El árbol forma parte del proyecto "Emboscats" que se plantará en la calle Doctor Vila Prades. Siguiendo una costumbre casi ancestral en la comisión, se trata de un proyecto con fuerte carga crítica y que reivindica además el empleo de materiales tradicionales, convirtiéndose prácticamente en un anacronismo, una falla que podría plantarse a finales del Siglo XIX y estaría más en la línea de normalidad que ahora.

Tradicionalmente confeccionadas por los falleros, han contado con un equipo artístico encabezado por Jaume Chornet, quien tiene ya tras de sí varios proyectos personales de falla en la comisión del Politècnic, y en el que han partipado José Luis Silla, Joan Orient, Rocío Harriero, Jorge Alejandro Más, Alex Luis Muntean, Ángel torres, Carlos Andrés Arteaga, Mariaje Parada y Laura Rabasco.