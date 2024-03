Mascletà del día 3: El disparo que estuvo en un "ay"

Las Fallas temen al agua, como es fácil imaginar. Con ella se malogra prácticamente todo. Como las "mascletaes". Pero incluso en días de sol radiante pueden pender de un hilo. En este caso, por el viento, anunciado en los días previos y constatado una vez llegado el domingo. Demasiado riesgo en caso de rachas fuertes y factor que también aconseja su suspensión llegado el momento.

Por este motivo, la tercera mascletà del ciclo, la de domingo, con más expectación de media que la de un día ordinario, estuvo en un "ay" durante prácticamente toda la mañana. Una mañana en la que los servicios de Bomberos no sólo estuvieron pendientes del tema, pero no sólo en la plaza, sino en aquellas cornisas y carteles con riesgo de caída en el resto de la ciudad. En el caso de la plaza municipal, esa revisión se hace de oficio durante los días previos al disparo precisamente por ser un espacio de muy alto riesgo ante la concentración de personas.

Las imágenes de la Macrodespertà de hoy anuncian la inminente llegada de las Fallas 2024 / Daniel Tortajada

El cumpleaños de María José Catalá

En los prolegómenos, la música se escuchaba en el interior de la casa grande. Era la Tuna de Derecho, que acudió a rondar a la alcaldesa, que celebraba su cumpleaños. También las falleras mayores y cortes de honor, que esperaban en el Salón de Cristal su llegada, le entonaron el "Cumpleaños Feliz".

Disparo con súper-terremoto

Porque, al final, dispararse, se disparó. Era el turno de Gironina y disparó y disparó bien. Con una novedad técnica llamativa: un terremoto que se extendió por toda la plaza, de lado a lado, como si fuera en un segundo piso. Y todo ello, a pesar del poco tiempo de que dispuso, porque antes se había disparado el terremoto de la Macrodespertà por parte de Valenciana.

"Lo tenía pensado desde hacía muchos años y por fin lo he plasmado. ¿Qué riesgo tenía? Lógicamente, que pudiera prenderse antes de tiempo por contagio. No se habría disparado todo, sino por partes, pero afortunadamente ha salido bien" aseguró Eduard Cunillera, responsable de la firma. "Tenía el convencimiento de que iba a salir".

"No me he fijado en el viento porque estaba demasiado nervioso con el montaje. A última hora sí que lo he mirado, pero he visto que era viable. Alguna ráfaga con susto, pero ha parado. Se ha visto el resultado. La sensación final es de satisfacción. Algún fleje se ha quedado, pero estoy satisfecho".

Siete lipotimias y una salida pirotécnica peligrosa

En el parte de incidencias, la Crus Roja señaló una persona trasladada con crisis convulsiva y una persona con una quemadura. Es verdad, además, que una salida encendida se desvió peligrosamente hacia el púbico y, por lo que se pudo apreciar, impactó en la chaqueta de una de las componentes de las bandas de música. Además hubo que atender siete lipotimias, un traumatismo y hasta una patología digestiva

Juntas locales con B

El palco, nuevamente, en perfil bajo. Aparte de las bandas, que se quedaron a pie de plaza, no hubo más que más juntas locales -ya hemos pasado a la B: Benetússer, Benidorm y Benifaió- más cinco comisiones: Mossen Josep Cuenca-Pinedo, Poeta Alberola-Totana, Escalante-Amparo Guillem, Avenida de la Plata-La Senyera y Pío XI-Fontanars. Andan quemados en esta comisión porque una desaprensiva se ha dedicado a vender pulseras teóricamente auspiciadas por ellos para ayudar económicamente a los afectados por el incendio, siendo una patraña.

También fue invitado el actor Enrique Arce. Invitado a la fiesta del fuego apenas un par de días después de haber hecho proselitismo de una terapia de baño de agua helada. Contrastes.

La tuna amenizó los prolegómenos / RLV

El regreso de Laura Mengó y la corte

Y siendo día tres, las que sí que acudieron y cumplieron con el ritual de volver a casa fueron Laura Mengó y la corte de 2023. En el día más especial, como es el de la Crida. Con un balcón muy rápido, porque la comitiva tenía que irse rápidamente, Laura apenas tuvo tiempo de desearle suerte a María Estela.

El Cant de l'Estoreta, preludio de las Fallas / Daniel Tortajada

Fin a la matinal, pero no al día

Acabó con la "mascletà" una matinal inabarcable, que había empezado con la Macrodespertà y que continuó con las "mascrodespertaes" de las Agrupaciones, Cant de l'Estoreta, Entrada de bandas, quintos y tapas, concentraciones moteras y mil actividades en los casales. Había ansiedad por reunirse y todavía la fiesta no ha terminado. Es el turno de la Crida.