Balance del concejal de fallas: "Gestión eficaz, Ofrenda de récord y más tardeos en el centro"

El concejal de Fallas Santiago Ballester ha dado las gracias a todas las delegaciones del Ayuntamiento de València por haber ayudado "a gestionar de una manera eficaz" las Fallas de 2024 y ha negado que la Ofrenda tuviera retrasos de 3 horas en la primera jornada: "Fueron 55 minutos", ha insistido pese a que la Fallera Mayor Infantil Marina García pasó delante de la Virgen a las 3,05 de la madrugada. Ballester ha señalado que respecto a 2023 "hemos corregido los errores de los últimos años, con un refuerzo del alumbrado público acometido entre Junta Central Fallera y el ayuntamiento, y hemos conseguido que todas las calles estuvieran perfectamente iluminadas". Todo el recorrido "ha estado vallado y perfecto desde la plaza de San Agustín y San Vicente a la plaza de la Virgen, y también desde la Paz a la Virgen". "Además, se han habilitado dos cruces, en lugar de uno como el año pasado, como puestos de cruce de una parte a otra del recorrido" lo que ha evitado que el público se cruzase de un lado a otro por medio de los falleros y las falleras. A su entender, después de estas mejoras en la organización, "con este nuevo sistema de dobles puntos para cruzar de una parte a otra, no hace falta montar la pasarela".

En cuanto a las razones que explicarían el retraso en la Ofrenda ocurrido el primer día, el pasado domingo 17 de marzo, Ballester argumentó que el censo fallero "ha subido de 95.000 falleros y falleras del año pasada a los 110.000 actuales, por tanto con vista a 2025 tendremos que reestructurar los órdenes de salida". Las previsiones de salida que se han usado en 2023, "vienen desde 2016, el censo ha crecido y tenemos que actualizarlo, en eso estamos trabajando ya, para que con los órdenes de salida y otra serie de medidas que adoptemos" no se produzcan retrasos.

Con todo, Ballester señaló que el 17 no se registró un retraso de tres horas sino de "55 minutos", y de "30 minutos, el día 18". A su juicio, "la plaza ¡de la Virgen ha estado fluida" en todo momento, y hay que destacar que la Ofrenda ha registrado "datos históricos" de afluencia "con 60.000 falleros y falleras, y músicos, el 17; y 50.253, el 18", lo que supone 110.289 falleros y falleras, una cifra de récord.

El presidente de la Junta Central Fallera recordó que el equipo de gobierno del PP "comenzó a gestionar estas fallas a mitad de ejercicio, con una concejalía sin un duro en el cajón y tuvimos que pedir modificaciones presupuestarias". "Aún así, -matizó- sacamos el Bando Fallero un mes antes, en diciembre, de lo que se venía haciendo antes; y en febrero, ya habíamos otorgado todos los permisos a las comisiones, 40 días antes que el año pasado, para las carpas y las zonas de actividades". Además, a su juicio, "no ha habido verbenódromos" en el centro histórico pues se han celebrado "más tardeos y menos verbenas en zonas de la plaza Doctor Collado o del Carmen, con lo que hemos logrado una mayor protección al patrimonio de esa zona”, ha afirmado Santiago Ballester.

En cuanto a la mascletà que se suspendió por el incendio de Campanar, una mascletà pendiente por el incendio de Campanar "vamos a ver si se encaja en el Corpus, también en Semana Santa se dispararán dos castillos, pero en Corpus se disparará esta mascletà pendiente de fallas".

Ballester ha añadido que la Exposición del Ninot ha recibido 129.634 visitantes, “lo que implica otro récord histórico de asistencia y un incremento de un 23 %, unas 25.000 personas más, respecto al año pasado”. “Llegó a haber días en los que se cerró la taquilla antes de lo previsto por seguridad”, ha apuntado.

En este sentido, Ballester ha puesto en valor que el Bando Fallero se aprobó un mes antes que el año pasado, es decir, en diciembre de 2023. Así se han concedido permisos a 353 zonas de actividades; a 348 carpas; a 134 buñolerías desde Servicio de Fallas y a 20 más desde el Servicio de Dominio Público; a 180 mercaditos (8 menos que el año pasado); y a 288 puestos de alimentación.

También, el concejal ha recordado que antes del inicio de la semana grande de las Fallas se adelantó el 75 % del pago de la subvención destinada al diseño y construcción de monumentos falleros y que asciende a 2,2 millones de euros en global, “tal como nos comprometimos”; 100.000 euros dirigidos a la pirotécnica; y “ya están aprobadas las subvenciones a de bandas de música y aniversarios que se publicaran la semana que viene”.

Por otro lado, el munícipe ha calificado “de todo un éxito” la entrega de premios de la Gala de la Pirotecnia, a la que asistieron 700 personas, y que contó con un vallado especial, organizado durante los días 16 y 17 de marzo, “para las salidas de la plaza de l’Ajuntament de todas las comisiones que vinieron a recoger sus premios”. Asimismo se instaló un paso de peatones de doble sentido en calle la Sang con Sant Vicent; se valló todo el recorrido hasta la avenida de l’Oest y, “gracias a todas estas mejoras se evitó el embudo de salida y se pudo acabar el día 17 a las 13:00 horas como estaba previsto”.

Finalmente y respecto a las redes sociales, Ballester ha señalado que “los ciudadanos han seguido la fiesta masivamente con más de 440.000 personas que han interactuado y 7,7 millones de visualizaciones totales en el perfil de JCF en IG y 680.000 personas y 8,5 millones de visualizaciones totales en el de Facebook”.

Papi Robles: "Catalá está centrada en su promoción personal"

Por su parte, la portavoz de Compromís por València Papi Robles, acompañada del concejal y anterior responsable de Cultura Festiva, Pere Fuset, han realizado un balance de la gestión de las fallas 2024, en el que han criticado el abandono de Català respecto a la gestión de la ciudad y "el agravamiento de los problemas históricos de la fiesta por parte de PP y Vox". Para Robles, Català "ha estado únicamente centrada en su promoción personal".

“La señora Català ha lucido un excesivo protagonismo y, en cambio, han desaparecido todas las promesas sobre su teórica capacidad de gestión. La hemos visto haciéndose fotos con todo el Partido Popular, utilizando la ciudad de València y el balcón del Ayuntamiento, como su plataforma de promoción política. La hemos visto incluso invadir el espacio de la Fallera Mayor en el momento más especial que tiene, que es el momento de la Ofrenda”, ha lamentado Robles.

Robles también ha explicado que durante estos días "hemos visto a Català utilizar la misma receta: Ante cualquier problema que surgía en València, ofrecía declaraciones grandilocuentes como respuesta, pero vacías de contenido. Siempre depositaba la responsabilidad en la gente que vivimos en la ciudad, pero hemos echado de menos soluciones concretas por parte del ayuntamiento”.

La portavoz de los valencianistas también ha recordado que la tasa turística ha sido "una oportunidad perdida" estas fallas. Según los cálculos de Compromís, se podría haber recaudado más de un millón de euros sólo durante esta semana. “Eso significa que tendríamos más recursos para hacer unas fallas más sostenibles, para hacer de València una ciudad más limpia y más segura. Pero, por desgracia, Català es una alcaldesa que ha dejado de lado la gestión y se ha dedicado sólo a hacerse la foto”.

Fuset: "¿Qué diría el PP si estuviera Compromís en el gobierno”?

El concejal Pere Fuset se ha preguntado que estaría diciendo hoy el Partido Popular si todos los problemas que se han registrado a lo largo de estas fallas hubieran ocurrido con un gobierno de Compromís. Y es que para Fuset "muchos de los problemas históricos de las fallas han empeorado y no se han aportado soluciones nuevas".

Fuset ha puesto de ejemplo que “estamos en la capitalidad verde y esto no se ha notado en nada. Faltan los vasos sostenibles, los urinarios llegaron más tarde que nunca, la Lonja se tardó muchísimo en proteger y se hizo de aquella manera, un hecho gravísimo; y por tanto, creo que el listón que el PP puso durante la oposición, ha desaparecido y se ha quemado con las fallas”.

“Nosotros, desde Compromís, queremos ser responsables y hemos tratado de ser muy prepositivos, siempre entendiendo la complejidad de la fiesta. Y desde esa perspectiva, hemos aportado propuestas, como por ejemplo, la pasarela para la ofrenda, que hubiera evitado que el acto terminara a las tres y media de la mañana en la primera jornada.

Para Compromís, ha explicado Fuset, “es importante mejorar la conciliación entre los falleros y el resto del vecindario. Los falleros y falleras son vecinos y vecinas y queremos conciliar esta fiesta con todos. Es necesario un calendario más racional de las carpas. No es de recibo que las primeras carpas salgan el día 5 de marzo, pensamos que debemos dar ejemplo al buscar fórmulas que tengan consenso”. Como conclusión, el concejal valencianista ha expuesto que “la fiesta no necesita crecer, esta fiesta necesita mejorar y, por tanto, sobran churrerías y sobran mojiterías; las fallas no pueden depender económicamente del alcohol y de los chorizos parrilleros. Por eso pensamos que hay que invertir más, desde la parte municipal, en salvaguardar el patrimonio con las líneas que creamos, como es la de la pirotecnia o la de bandas de música, o cómo es la de falla, que este año Català ha recortado. La idea es, a cambio de incrementar las ayudas, reducir las molestias”.

Gómez: "Ha habido caos y falta de planificación"

Por su parte la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Sandra Gómez ha lamentado que María José Catalá se haya “preocupado más por competir en protagonismo con la Fallera Mayor que por gestionar las fiestas para que realmente fueran un éxito y no un caos en la organización de evento o en la improvisación de medidas, como la protección del patrimonio”.

Sandra Gómez ha señalado que el gobierno de Catalá “debería de apostar por cuidar a quienes nos da esa singularidad y esa identidad que nos ha permitido ser Patrimonio de la Humanidad”. “Estamos viendo cómo muchos se están planteando dejar de plantar fallas porque cada vez les resulta menos rentable o incluso les genera pérdidas y hay muchos artistas que no han participado en la Sección Especial y algo tenemos que hacer”, ha argumentado. Ha lamentado la negativa del PP a la tasa porque entiende que con ella “las personas que nos visitan aporten al mantenimiento de la fiesta”.

Igualmente ha advertido que estas Fallas han sido “un auténtico caos en muchos aspectos” por lo que ha calificado de “falta de previsión e improvisación”. “Ha habido problemas de planificación que se han materializado en numerosos actos en donde los falleros y falleras han manifestado su disconformidad por ser organizados entre semana en horarios absolutamente laborales o en la organización de la Ofrenda, con un retraso de tres horas el primer día”, ha recordado.

Igualmente ha denunciado que barrios como Russafa que “se ha convertido en un botellódromo gigante que el equipo de Gobierno haya hecho nada para evitarlo y ahí tiene una responsabilidad directa a la señora Catalá al que quiero recordarle que como oposición era muy vehemente y como alcaldesa se ha quedado a años luz de los compromisos que adquirió”.

Sandra Gómez también ha lamentado “el maltrato” que sufrió el patrimonio de la ciudad los días previos a la semana de Fallas “cuando La Lonja tuvo que ser protegida por los propios falleros”. Cuestiones que, en su opinión, “si Catalá no hubiese estado tan pendiente de la foto podría haber gestionado mejor pero ha estado más pendiente de competir en protagonismo con la Fallera Mayor en actos como la Cremà o la Ofrenda, donde se saltó el reglamento y desfiló vestida de particular”.