Miguel Martí y Sergio Membrillas diseñarán la imagen gráfica de las Fallas 2025

Miguel Martí y Sergio Membrillas serán los artistas encargados de diseñar la imagen gráfica de las Fallas 2025. Así, lo ha decidido el jurado presidido por el presidente de la Junta Central Fallera y regidor de Fallas Santiago Ballester que se ha reunido es tarde. Miguel Martí es diseñador gráfico y ha desarrollado en los últimos 12 años su carrera profesional alrededor del mundo de la cultura y el branding. Sus trabajos destacan "por una comunicación sencilla y directa donde el mensaje es la principal justificación visual", indica el propio autor en su dosier informativo. A lo largo de su carrera ha trabajado pra empresas privadas, instituciones públicas y agencias de comunicación nacionales e internacionales, "además de haber desarrollado proyectos personales de carácter cultural y social". Durante su vida profesional "ha obtenido diferentes premios y reconocimientos". En la actualidad compagina su actividad profesional con la docencia en la Escola d’Art Superior de Disseny de València.

Por su parte, Sergio Membrillas trabaja como ilustrador "freelance" y director creativo para una gran variedad de clientes internacionales. Compagina su trabajo en su estudio con la docencia de ilustración en diferentes instituciones como el Máster MDI de Ilustración de la Universitat Politècnica de València o la WdK Academy en Róterdam. Entre sus clientes figuran: The New Yorker, Apple, The New York Times, The Economist, The International Herald Tribune, Le Monde, Wired magazine, Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Shopify, The Washington Post, MIT Technology Review, Adweek, Monocle, Beck, Vans, Fila, Adidas y Het Financieele Dagblad.

Se han presentado 32 candidaturas

Hasta 32 candidaturas, entre artistas y estudios de diseño, optaban a realizar la creatividad de la campaña gráfica de las Fallas de València de 2025. La convocatoria abierta por el Ayuntamiento de València ha atraído a referentes profesionales del diseño y la ilustración y a conocidas empresas del sector de la comunicación creativa, indican fuentes municipales.

El jurado ha estado formado además por tres profesionales del diseño gráfico, la ilustración y la comunicación publicitaria, propuestos por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV) y la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana (ComunitAD); el ganador de la convocatoria abierta del año anterior y una persona en representación de la Junta Central Fallera (JCF). En concreto han sido: la diseñadora Sara Carrión, el diseñador Javier Tortosa, el secretario general de JCF Nicolás Garcés; la jefa de servicio y secretaria de actas Amparo Fenoll; y el ya citado Santiago Ballester.

Ballester destaca "la gran acogida" de la convocatoria

El también presidente de JCF Santiago Ballester ha destacado "la gran acogida que ha tenido este año la convocatoria entre los profesionales del mundo del diseño y las artes gráficas" y confía en que el resultado final "plasme fielmente la creatividad artística de las nuevas generaciones de cartelistas valencianos".

Para participar en este concurso, todas las personas y entidades aspirantes han presentado un dosier de los trabajos realizados y un currículum. El jurado ha evaluado tanto la calidad gráfica de los portafolios como la acreditación profesional, en base a tres criterios clave: experiencia en proyectos similares, calidad en trabajos desarrollados, así como la originalidad y creatividad en los resultados.

Una vez conocido el veredicto del jurado, la Concejalía de Fallas va a establecer con la candidatura ganadora “las especificaciones técnicas y de concepto necesarias para la realización de la campaña gráfica”, tal como recoge el apartado quinto de las bases de la convocatoria, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 3 de mayo.