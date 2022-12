Las empresas renovables negocian con el Gobierno para salvar 300 millones

Las empresas de renovables negocian de forma directa o través de las patronales con el Gobierno para ampliar el plazo para tener los permisos que dependen de la Administración y que caducan el 25 de enero. Los promotores quieren salvar los 300 millones que han depositado en avales por proyectos en la Comunitat Valenciana que no pueden desarrollar por el bloqueo de la Administración. A pesar de que el retraso no es atribuible a las empresas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido en los últimos días que no tiene intención de prorrogar el plazo. Las empresas confían en que dé marcha atrás.

Los promotores perderán el 25 de enero los derechos sobre los puntos de conexión y los avales por causas ajenas a ellas. El Gobierno fijó una fecha límite hace dos años para evitar la especulación con la amenaza de la pérdida de avales. En aquel momento había inversores que no tenían intención de desarrollar los parques pero copaban los puntos de conexión (al pedirlos primero) y bloqueaban proyectos viables. Sin embargo, los proyectos que siguen vivos sí que tienen viabilidad y en el caso de la Comunitat Valenciana no se han desarrollado por las trabas impuestas por la Dirección General de Política Territorial y Paisaje por motivos ideológicos (está controlada por una facción de Compromís que apuesta por el autoconsumo a pequeña escala frente a las plantas fotovoltaicas). Declación de Impacto Ambiental Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental. Empezar de cero Empresas como Naturgy, Iberdrola, Endesa, Engie y EDP han pedido medidas para acabar con el límite del 25 de enero que amenaza los proyectos. Fuentes del sector explicaron que las empresas que no tengan la autorización ese día tendrán que empezar todo el proyecto desde cero y en algunos casos ya llevan cuatro años trabajando en los desarrollos.