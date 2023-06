Quan la legislatura 19/23 està en les seues últimes hores de vida i el pacte de govern a Sueca per a la pròxima legislatura ja s’ha signat a la Muntanyeta dels Sants, els regidors de la oposició, que som el Grup Municipal Compromís, continuem en la nostra tasca.

Una cosa que ha caracteritzat esta legislatura ha sigut el poc poder de decisió que ha tingut la Junta de Govern Local, en la que fins i tot hem vist la reprovació al Col·legi d’Advocats de Sueca. De fet, les Juntes de Govern Local en esta legislatura no han tractat coses importants, quasi tot ha estat resolt per l’alcaldia.I sí s’han inclòs coses absurdes, com esta que es transcriu a continuació, que és ben curiosa:

“22 de maig de 2023

Es fa constar l’agraïment del Sr. Alcalde a tots els regidors que han volgut formar part d’aquest projecte anomenat Sueca, tant als de Ciutadans, que han format part de la Junta de Govern, com als regidors amb delegació, regidors del GISP i del Partit Popular.

I sempre des de la perspectiva d’un govern de participació, que va oferir formar part en delegacions a tots els partits que desitjaren sumar per la seua ciutat,menys Compromís que va declinar formar part d’eixe equip per millorar Sueca”,

No hi ha més que repetir una cosa moltes vegades per a que semble que és veritat i això és el que intenta el sr. Dimas Vázquez (PSOE), representat del partit que va ser la segona força més votada a Sueca en els comicis de 2019, quedant darrere de Compromís per Sueca. Però l’ambició del que està tan agraït a l’acta que hem transcrit, va fer que es produira un pacte PSOE- Ciudadanos, sabent que comptava amb els tres vots del PP per al dia del ple d’investidura. No tenia més que oferir responsabilitats de govern al PP i la vara de mando seria d’ell.

Havien de crear un relat per a que no l’expulsaren del seu partit i per convèncer als seus militants que no veien en bons ulls aquell pacte de la vergonya. I amb molt de cinisme va inventar això del projecte Sueca, fent creure a la ciutadania que el que pretenia era un govern de participació en el que s’oferia a totes les forces una delegació.

Vos assegure que al GM Compromís no ens va cridar en cap moment per oferir-nos cap cosa, va ser al ple d’1 de juliol on es repartien competències i sous quan ens vam assabentar que als huit regidors de Compromís per Sueca, el ja alcalde ens havia delegat Promoció Lingüística amb un sou anual de 3,000€ bruts, si no recorde malament. Mentre que al cap del Partit Popular li havia adjudicat el Consell Agrari amb 12,000€ anuals i al Cap del GiSPM li havia atorgat la gestió del departament de Comunicació amb un sou de 6,000€ anuals. La resta de delegacions junt a alguns sous, com els del regidor d’urbanisme arribarien amb el temps, a poc a poc per no descobrir el pacte de la vergonya.

I és que les mateixes persones que entraren a formar part del projecte Dimas Vázquez España, foren víctimes del seu propi relat en formar part d’un grup tan nombrós, el més gran de la història de l’ajuntament de Sueca, en el que 13 persones tenien delegacions. Això provocava la debilitat de tots, ja que ningú era imprescindible per a la supervivència de l’alcaldia. Ningú se n’anava del govern encara que estaguera molt enfadat, perquè no tenia cap força, les portes les tenien obertes per a marxar si estaven descontents.

Les conseqüències d’esta forma de governar les podem analitzar en els resultats electorals del 28M. Precisament aquells que en un primer moment propiciaren el govern amb el PSOE han desaparegut de l’hemicicle suecà. I es que per davant de tot estava el sr. Dimas i no les instal·lacions esportives. Així que, es va dedicar a unflar econòmicament altres departaments més lluïdors de cara a les eleccions municipals per a remodelar placetes i rodones, fent-se fotos amb qui no era un adversari polític per a ell en no compartir electors.

Durant quatre anys hem sigut espectadors d’una trama que ha estat pensada per justificar allò injustificable i que amb el pacte recentment signat amb “Sueca per davant” dilluns passat ja s’ha anunciat la repetició d’aquest model de govern de concentració que nosaltres anomenem de conveniència,

A Compromís per Sueca ningú no ens ha cridat per a res de res i tenim clar que no ho faran, com passà en 2019. Vorem quina sorpresa ens espera per al plenari on es repartiran competències i sous. Sabem que al PP sí se li ha fet alguna oferta de delegacions que es cristal·litzaran després de les eleccions generals convocades per al 23 de juliol per allò de no fer-se mal a les urnes ja que tots ells són persones de partit.