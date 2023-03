Compromís per Paterna ha pedido que se acelere la apertura del puente que une el barrio de Mas del Rosari con el Parque Científico de la Universitat de València. En este sentido, la candidata a la alcaldía de la formación valencianista, Carmen Gayá, manifesta que “son ya muchos años de negociación con la Universitat de València que hacen que la gente de Mas del Rosari esté ya cansada de tanto esperar, y no entienden cómo ahora que las obras se ven finalizadas el puente continúe sin abrirse”.

“Hay que recordar que este puente ha estado cerrado desde hace más de veinte años”, insiste Gayá. “En un primer momento el desastre del Partido Popular hizo que las obras de urbanización no estuvieran acabadas y por tanto no se podía recepcionar el Parque Científico completamente, incluyendo el puente. Aquello que mal empieza cuesta de arreglar y en este caso llevamos ya mucho tiempo esperando la solución, una solución que permita a los vecinos y vecinas de Mas del Rosari disfrutar de mejores conexiones”, indican desde Compromís.

Las mismas fuentes señalan que “el equipo de gobierno y los técnicos de la Universidad han acordado dividir la recepción de este puente en dos fases para tener al menos una parte antes de elecciones. Y es que a pesar de que la totalidad de las obras no estarán finalizadas hasta después de las elecciones, han dividido en dos fases la ejecución final para poder recepcionar el vial y el puente cuanto antes, dejando sin fecha la recepción completa de toda la urbanización”.

“Desde hace muchos años se anuncia que estamos en el año donde el puente se abrirá, Este año no será diferente teniendo unas elecciones a la vuelta de la esquina. Estamos convencidos de que el vídeo de turno en las redes sociales del alcalde no faltará”, destaca Carmen Gayá, y añade: “Que una mala gestión de este tema no te quite la posibilidad de continuar haciendo publicidad”.

“Al fin y al cabo lo que nosotros queremos y pedimos es lo mismo que reclaman los vecinos y vecinas, que el puente se abra de una vez por todas. Desde Compromís per Paterna trabajaremos para que una vez pasen las elecciones las obras sean finalizadas y recepcionadas por nuestro ayuntamiento”, comenta la agrupación valencianista.