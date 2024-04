La gran foguera: ressenya de "Vicent Andrés Estellés. El poeta del poble"

Títol: "Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble" Autor: Pau Alabajos Editorial: Sembra llibres ISBN: 978-84-10198-00-5 Pàgines: 164 Preu: 22€

Cal tindre molta espenta per a acceptar l'encàrrec de fer la «primera biografia sobre Vicent Andrés Estellés». Quasi tanta com per a pujar l'escriptori del poeta de Burjassot fins al pic del Penyagolosa. Pau Alabajos, l'escriptor i el músic, ha fet les dues coses, entre altres actes simbòlics dins del cent aniversari d'Estellés. Aquesta obra divulgativa no té voluntat d'antologia; parteix de la mateixa honestedat que destil·len els versos d'Estellés.

L’autor contextualitza de manera pedagògica els versos, que es transformen en camins per on transitar tant la vida d'un individu com la història del seu poble. Les parades del recorregut l’estructuren: entre València i Benimodo entrem a la Seu de Mallorca o gaudim del retaule del Centenar de la Ploma, a Londres. Fites simbòliques a la trajectòria del poeta.

Fem el viatge en bona companyia, entre referències a la seua família i als seus amics com Ausiàs March, Jaume I, Joan Fuster, Ovidi Montllor... Alabajos retrata la humanitat d'Estellés, fent que interactuem amb la realitat del xiquet del forn, de l'enamorat d'Isabel, del supervivent de la postguerra, del defensor de la unitat de la llengua, del periodista que va perdre la feina pel seu compromís polític, de l'artista que va patir la censura i la persecució de la dreta franquista... Tot il·lustrat pels testimonis directes.

El llibre no es limita a narrar una vida, és l'escenari per a una reflexió més àmplia sobre la importància de la memòria i el treball per la llibertat d'expressió. Una veu col·lectiva de resiliència i identitat. Menystenir a Estellés equival a menystenir la nostra història: davant el silenci de les institucions públiques valencianes, és el carrer qui està alimentant la gran foguera en honor del seu poeta. «T’estime molt i agraesc la companya / que en tu he trobat en hores de combat».