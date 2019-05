Les entradas del Escenalaquàs, a la venda

Els abonaments i entrades es poden adquirir als diferents Caixers Ciutadans Municipals així com a la web www.entrapolis.com i al Castell d'Alaquàs, una hora abans de cada funció

Ja estan a la venda les entrades per al VII Certamen Nacional de Teatre EscenAlaquàs organitzat per Carabau Teatre i l'Ajuntament d'Alaquàs i que es celebrarà els dies 26, 27, 28 i 29 de juny al Castell d'Alaquàs. L'Alcaldessa del municipi, Elvira García Campos i el Regidor de Cultura, Toni Saura han comprat aquest matí els seu abonament per a poder assistir.

Els abonament i entrades es poden comprar als Caixers Ciutadans Municipals que trobarem a: l'Ajuntament d'Alaquàs, a la Policia Local, així com a les instal·lacions dels poliesportius del Bovalar i del Terç. També podrem adquirir-les a la web www.entrapolis.com i a la taquilla del Castell, des d'una hora abans de cada espectacle. El preu de l'entrada per assistir al certamen és de 8 euros per representació (3 euros per a l'obra fora de concurs) i per a veure totes les representacions es pot adquirir un abonament per 15 euros.

El Certamen continua enguany amb les peces de microteatre, per a la que també és necessari adquirir entrada (preu microteatre 3 euros). Les persones que disposen d'un abonament podran gaudir gratuïtament de les micropeces.

El festival s'iniciarà el dimecres 26 de juny a les 22:30 hores amb l'obra fora de concurs "La memòria" de la companyia Teatre de l'olivera i la creació col·lectiva de l'alumnat de 4t d'eso del col·legi Mare de Déu de l'Olivar. Les representacions continuaran el dijous 27 a les 22:30 hores amb l'obra "Huanita" a càrrec de la companyia: "CIA Teatro en construcción". Divendres 28 de juny a les 22:30 hores serà el torn per a l'obra "Si en el árbol un burka" de la compañía "Tormenta teatro".

No faltaran en aquesta nova edició les sessions de microteatre el divendres 28 i dissabte 29 de juny (a les 19:30, 20 i 20:30 hores). Les representacions previstes són: "Albaricoque", "Al lado" i "Si no te importa".

Tancarà el cicle de representacions el dissabte 29 de juny de 2019 a les 22 hores "Monstruos de papel mojado" de la companyia "La otra parte teatro", actuació que en finalitzar donarà pas a la cloenda del certamen i lliurament de premis.