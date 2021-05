La renuncia del edil de Vox deja al gobierno de Puçol en minoría

El concejal de Vox de Puçol, Alberto de Jesús, presentó ayer su renuncia a las competencias que tenía en el gobierno (Asuntos Taurinos) y se pasa a la oposición. Su marcha deja en minoría con ocho concejales al ejecutivo formado por PP, Cs y Purp.

De Jesús justificó su marcha al «no estar de acuerdo con los presupuestos que nos ha presentado la alcaldesa, tarde y mal».El edil de Vox no quiso ahondar más en el asunto y se limitó a explicar que deja el ejecutivo pero no el ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa Paz Carceller explicó que se enteró de la renuncia de De Jesús por el registro de entrada y admitió que se ha «quitado un peso de encima» con la marcha de un concejal «desleal» y que «ha ido por libre desde que comenzó el mandato. Aquí estamos para trabajar por Puçol y sus vecinos, y no por intereses personales. Me decía que en los asuntos taurinos no me inmiscuyera, pero cómo no voy a hacerlo si soy la alcaldesa y tengo una responsabilidad», se preguntaba.

La mandataria popular recordó que Vox le dio su apoyo y entró en el gobierno a cambio de dos cosas: la concejalía de Toros y ser el representante de un consejo escolar determinado. «Y nada más», defendió Carceller.

Exigencias en los presupuestos

La alcaldesa reveló que el edil de Vox planteó para poder aprobar los presuestos de 2021, «unas exigencias imposibles de asumir», circunstancia por la cual tenía pensado destituirle en el caso de que las cuentas no salieran aprobodas por su voto en contra.

Paz Carceller restó importancia a quedarse en minoría -tiene los presupuestos de 2020 de los que poder tirar- aunque reconocío que «tendré que negociar con la oposición cuestiones de calado que queramos aprobar».