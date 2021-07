«El toque de queda en Alaquàs, Aldaia y Xirivella será eficaz si la gente lo cumple»

La vuelta de esta medida que restringe la mobilidad noctura no parece estar produciendo un impacto negativo en su población, como vecinos y vecinas manifiestan a Levante-EMV, al entender que esta no es una decisión «tomada a la ligera». A su vez, conciden en que esta restricción puede ayudar a reducir los altos índices de coronavirus en las tres localidades, pero que su eficacia final dependerá del cumplimiento o no de la norma, es decir, del comportamiento ciudadano.

«Como sociedad nos falta empatía y compromiso social. No medimos las consecuencias de nuestros actos, los cuales siguen poniendo en peligro a mucha gente, la pandemia no ha terminado», reflexiona Maria Poveda, joven de 24 años de Xirivella, quien añade que, «a pesar de las ganas de todos y todas de disfrutar el verano, ante todo, debe primar la salud».

Esta medida afecta de pleno a la juventud como consecuencia de la llegada del verano y de un aumento de sus actividades sociales, tal como menciona Kevin Pascual, un joven de Aldaia. «El toque de queda nos afecta a los jóvenes porque es la época del año en la que más vida social tenemos. Sin embargo, es mejor que seamos responsables este verano para que, en un futuro próximo, podamos disfrutar de vida social activa y segura», afirma Pascual.

La decisión llega, a su vez, con un conjunto de nuevas restricciones para el sector del ocio de la ComunitatValenciana. «Entiendo la decisión del toque de queda por la tasa tan alta a la que hemos llegado desde el fin del estado de Alarma. Los jóvenes no tienen la culpa del aumento de contagios pero, con la reapertura del ocio, este verano las medidas han dejado de ser tan efectivas como lo eran antes», declara Esther Rubio, residente en Aldaia. Asimismo, Mara García, de Xirivella, coincide en el papel clave de la ciudadanía « y como decida actuar», más allá del toque de queda en sí mismo.