FGV canvia la tanca de la línia 3 del metro a Almàssera

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha iniciat ja les obres referents a la substitució del tancament metàl·lic de les vies de la línia 3 del metro al seu pas per la localitat d'Almàssera.

Esta actuació es localitza en el tram de vies Almàssera-Meliana i té una longitud de 390 metres i consistix en la substitució del barrat tipus somier sobre mur de formigó i blocs per un tancament metàl·lic galvanitzat a banda i banda de les vies.

El seu cost total és de 52.460,30 € i el seu objectiu respon a diversos criteris com ara l'augment de la seguretat de tot el tancament en la zona urbana d'Almàssera, que s'ha aconseguit alineant tota la tanca per a corregir la inclinació existent cap a la plataforma ferroviària. També s'ha fet esta actuació per a eliminar problemes d'oxidació i, en conseqüència, la pèrdua de l'estructura metàl·lica, i per a millorar l'homogeneïtat del tancament i l'estat de la qualitat estètica.

Estació d'Almàssera. / A.A.

"Almàssera guanya en seguretat"

Emilio J. Belencoso, alcalde d'Almàssera, considera que “és importantíssima l'actuació realitzada perquè millora la seguretat i estètica de l'entramat de vies d'FGV al seu pas pel municipi. Des del primer moment vam traslladar esta inquietud als responsables d'FGV i la resposta va ser total per part de la Conselleria i els seus tècnics. Almàssera guanya en seguretat i millora de l'entorn urbà.”

