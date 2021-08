concentración. Unos 50 activistas se concentraron pacíficamente a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar pidiendo que los actos taurinos nunca vuelvan al municipio y «se proteja a las niñas y niños de esta violencia explícita tal y como recomiendan los máximos expertos». A la protesta acudieron diversas entidades animalistas y partidos políticos como Compromís o Unidas Podemos, convocados por la Plataforma Antitaurina de Alfafar. Ante la puerta del ayuntamiento, gritaron consignas como «basta ya de maltrato animal», «esto no es arte, los niños al parque», «la tortura no es cultura», «vergüenza me da la fiesta nacional», «viva España antitaurina», «liberación animal» o «festejos taurinos al saco del olvido» ,