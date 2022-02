“Nos va la vida en ello”. Con este grito y el aplauso generalizado concluyó este lunes la concentración celebrada por numerosos vecinos y vecinas a las puertas del Hospital de Manises, para reclamar mejor atención sanitaria y un aumento de los efectivos humanos. Los pitos y los cánticos por una sanidad pública condimentaron parte de la protesta.

La concentración pretendía apoyar al personal sanitario del departamento de Manises en su primer día de huelga. Pese a que empresa y comité alcanzaron el jueves un acuerdo a última hora para desconvocar los paros, diversos colectivos vecinales y AMPAs de Quart, Manises, Aldaia y el Barrio del Cristo mantuvieron la protesta. A ella se sumaron colectivos de Riba-roja, Cheste, Loriguilla y Buñol, además de personal del propio centro hospitalario.

Así, aseguraron que la frase de que España “tiene la mejor sanidad del mundo” es “una gran mentira” y la pandemia “lo ha demostrado”. Y lo argumentan con “la escasez de personal sanitario, los recortes sufridos y la falta de material”, que “han dejado en evidencia que tenemos unas sanidad pública deficitaria en personal y olvidada en inversiones”.

Vecinos y vecinas apuntaron que todos esos datos “son más que suficientes para organizar este acto de protesta y exigir una sanidad pública y de calidad. Sin salud no hay esperanza, no hay progreso y no hay vida”, proclamaron.

Los colectivos concentrados reclamaron que las llamadas telefónicas sean atendidas “sin las actuales demoras”; que se aumente la plantilla de pediatras en los centros de salud; la creación del servicio de rehabilitación de Manises; preservar la privacidad en las atenciones; conseguir la atención primaria en el centro médico del barrio del Carmen de Manises; la apertura del servicio de cursas en el centro del Barrio del Cristo: la apertura inminente del consultorio médico de la Cebollera de Quart; acortar los tiempos de espera para acceder al Hospital y Centros de Primaria y Especialidades; que todas las atenciones médicas se realicen de forma presencial; revertir a la gestión pública la actual privatización de los servicios sanitarios del departamento de salud de Manises cuando termine el contrato actual con la empresa; y por último, “creemos necesario hacerle llegar todas nuestras reivindicaciones a la conselleria de Sanidad, para lo cual vamos a solicitar mantener una reunión”.

Pese a la desconvocatoria de huelga del personal de Manises, los colectivos de los municipios de l’Horta mostraron su “total apoyo” a las reivindicaciones del personal sanitario. “Gobierne quien gobierne, vamos a seguir luchando y protestando por conseguir una sanidad pública y de calidad. Nos va la vida en ello”, concluyeron.