Testimonis de dones empoderades, poesia i un gran llaç morat semblant al que utilitzaren les sufragistes angleses fa un segle. Eixos foren els ingredients de l'acte que va organitzar la Comissió 9 d'Octubre de Torrent sota el títol "Dones grans", en el qual varen participar sis torrentines que han destacat en diferents àmbits de la seua vida, entre elles la sotsdirectora del diari Levante-EMV Isabel Olmos. També varen participar la paralímpica Rut Aguilar, l'enginyera Alícia Mora, la voluntària en presons Encarna Alandí, les empresàries floristes Lola i Inma Mesado i la representant de la comunitat sorda Sònia Piqueras.

L'acte, que va tindre una intèrpret de signes, va estar presentat per Maria Jesús Herrada, qui tingué unes paraules de suport a la ciutadania d'Ucraïna, que ha patit la invasió de les tropes russes. La lideressa va reivindicar que la dona és diversa i va recordar que les institucions estan majoritàriament en mans d'homes i la societat té una estructura d'homes. Posteriorment, cada dona participant va anar oferint el seu testimoni, participacions que anaven intercalades amb poemes i lectura de textos de les xiquetes representants de l'associació Menudes Dones.

Rut Aguilar va explicar la quantitat de barreres que ha hagut de superar com a dona, esportista i en cadira de rodes (arran d'un accident que li va fer reinventar-se), que no li han llevat mai el seu optimisme. Després de ser esportista d'elit en halterofília i bàsquet, l'atletisme adaptat la va portar a l'Olimpiada de Londres. Posteriorment, es va formar en gestió esportiva, "un món d'homes" i ara es dedica a promoure actes d'esport femení. "Si no fem soroll, no ens escolten. Cometre errades i equivocar-nos no és un problema. Ens fa aprendre", va expressar.

Per la seua banda, Alícia Mora va triar una professió majoritàriament d'homes, l'enginyeria, encoratjada per la seua família. A través de les diverses empreses que ha muntat, les últimes en matèria d'intel·ligència artificial, ha treballat en diversos països d'Europea i en els EUA en els últims 20 anys. Recentment, participa en una associació que promou que les xiquetes estudien certes carreres com les relacionades amb robòtica i semblants. La professional va remarcar la importància del suport familiar i de l'entorn perquè les dones puguen desenvolupar les seues inquietuds. "Com ha dit Rut, és important fer soroll", va dir.

El testimoni d'Encarna Alandí Piles és probablement el que més aplaudiments va provocar. Procedent d'una família molt humil, ha destacat socialment per estar involucrada sempre en causes solidàries com la de ser voluntària en presons. "Allí he viscut coses molt dures i també coses molt bones", va explicar. Alandí no dubtava en visitar a persones que vivien coves, pisos d'immigrants acollits. "Quan era jove em menjava el món. I mai m'ha passat res perquè déu sempre venia amb mi", va manifestar.

Lola i Imma, responsables actuals de Viveros Mesado, també han trencat barreres en la seua professió, en mans majoritàriament d'homes, i en les estructures que representen al sector com l'associació Asplant i l'organització Dones en Flor, on són directives al costat d'un grup majoritari masculí. Les dues varen coincidir, no obstant això, que mai han tingut dificultats per ser dones en la seua trajectòria professional. "La nostra mare ens va donar la força", varen dir.

Des del col·lectiu de persones sordes, Sònia Piqueras va narrar totes les barreres que va trobar en el seu camí i que varen impedir, per exemple, que estudiara. Començà en una escola per a persones sordes, però quan va passar a l'institut, no hi havia suport específic i va acabar abandonant. També ha descobert obstacles en els llocs de treball que ha desenvolupat. "Mai s'han adaptat a mi. Sempre he hagut d'adaptar-me jo", explicava, fins que en l'actualitat sí que forma part de la plantilla d'una empresa on existeix "la inclusió real". El col·lectiu que més li ha donat suport sempre i li ha permés sentir que ella podia "participar en la societat com qualsevol altra persona" és el de les Falles.

Finalment, Isabel Olmos va contar com s'ha anat transformant, en determinats aspectes, la forma de fer les informacions en Levante-EMV i la importància que va tindre en el procés la mobilització, en els últims anys, en el 8M, de les dones periodistes. També va manifestar que, més enllà dels plantejaments feministes, "si no et formes específicament en perspectiva de gènere, és difícil poder contar la realitat d'una altra manera". "No poden oferir-nos informacions, debats, taules redones o actes amb testimonis o participació sols d'homes perquè no estan ben fetes, es deixen fora a la meitat de la societat. Com a públic, com a audiència, com a lectors i lectores, heu de fer la reflexió que una informació sols amb veus d'homes és incompleta", va esgrimir.