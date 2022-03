Alaquàs promociona la implantación del contenedor marrón

El Ayuntamiento de Alaquàs ha lanzado una nueva campaña informativa para dar a conocer a la ciudadanía el nuevo contenedor marrón destinado a recoger los residuos orgánicos tanto de los domicilios como de la hostelería. Bajo el lema “El contenedor marrón muy pronto en tu barrio”, desde del Consistorio se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer cuáles son los residuos que tienen que destinarse a este nuevo depósito de reciclaje así como sus beneficios.

A partir de hoy, el Ayuntamiento de Alaquàs informará a través de sus canales oficiales sobre esta campaña y sobre los beneficios del uso correcto de estos nuevos contenedores. Además, a partir del mes de abril se abrirá una oficina informativa en el Mercado Muncipal de Alaquàs para informar de primera mano a todas las personas y se realizará un reparto de cubos aireados de 10 litros para depositar en casa los residuos orgánicos así como otro material relacionado con el resto de fracciones que son motivo de reciclaje. Las acciones se completarán con la puesta en marcha de talleres, actividades lúdicas y charlas que ayudan a la ciudadanía a reconocer qué residuos tienen que depositarse en los contenedores marrones y a resolver dudas que puedan surgir.

Estos nuevos contenedores marrones se colocarán de manera gradual en diferentes zonas de Alaquàs a partir del mes de mayo e incorporarán un sistema de apertura con pedal para facilitar su uso. Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo mejorar la práctica del reciclaje de la materia orgánica y reducir el depósito de residuos en vertedero y que contribuirá a generar mayor compuesto para la agricultura y favorecerá la reducción de la huella de carbono.

La idea es sustituir todos los contenedores de basura no seleccionada de color verde por contenedores nuevos, unos de color marrón para la materia orgánica y otras de color gris oscuro para todos aquellos residuos que no son objeto de reciclaje y que no son de materia orgánica. Hay que destacar además que está previsto también incorporar nuevos contenedores de recogida selectiva de envases así como también de papel y cartón en los puntos necesarios.