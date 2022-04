"La vuelta de los Bous al Carrer de Paiporta durará hasta que PSOE y Compromís se necesiten para gobernar"

La concejal del PP de Paiporta, Chelo Lisarde, ha lamentado el “paripé” que están escenificando estos días los grupos de Compromís y PSOE, socios de Gobierno y que, ahora, a cuenta de la vuelta de la fiesta de los Bous al Carrer, han escenificado una supuesta ruptura que, según los populares, solo tiene que ver con la cercanía de las elecciones municipales.

Tras la autorización por parte del PSOE, que ahora ostenta la alcaldía, de la celebración de los Bous al Carrer, Compromís acusó a los socialistas de querer romper el pacto de Gobierno al pasar por encima de una de sus líneas rojas.

Para empezar, desde el PP recuerdan que la vuelta de los festejos taurinos no es una concesión del PSOE, “es una lucha de las asociaciones taurinas de Paiporta, a las que siempre hemos apoyado presentando mociones o acudiendo a manifestaciones”.

Sin embargo, consideran que los socialistas no están defendiendo a las asociaciones taurinas, mas bien “se trata de una estrategia meramente electoralista ya que, desde 2018 que decidieron no dar permiso para este tipo de festejos, no han dado un paso hasta este momento justo a un año de elecciones”, como recuerda la edil del PP, Chelo Lisarde.

Y añade: “lamentamos que otra vez, cerca de elecciones, escenifiquen una ruptura que tiene como único objetivo su lucha por espacios electorales en los que compiten. Lo peor es que no sabemos cuánto va a durar esta medida ya que estas formaciones se necesitan y finalmente vuelven a unirse en pactos postelectorales y las víctimas de estos acuerdos serán, una vez más, los vecinos y vecinas de Paiporta”, y ha concluido asegurando que “mientras están en sus luchas por el electorado no atienden a las verdaderas prioridades de los vecinos”.