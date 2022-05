La primavera más lluviosa en décadas sigue pasando factura en las comunidades de vecinos de l’Horta Nord. Si bien hace una semana los propietarios de 29 viviendas de una finca de Massalfassar denunciaban en Levante-EMV que estaban con el garaje y el ascensor inutilizado debido a la continua entrada de agua del subsuelo, ahora una nueva comunidad de vecinos, esta vez de Meliana, también avisa de los graves problemas estructurales que están sufriendo varias fincas de la avenida Constitución al estar padeciendo la inundación de su zona subterránea durante prácticamente un año.

“Llevamos meses meses con filtraciones de agua en los garajes, gastando cientos de euros en bombas de achique que se queman de no parar, con los trasteros y garajes llenos de agua. Llevamos miles de euros todas las comunidades en reparaciones, luz de las bombas de achique, etc.”. afirma un representante de los afectados, quien afirma que lo peor está aún por llegar. “Lo grave es que todas las comunidades de esta avenida están sufriendo daños estructurales. Han aparecido grietas en pilares, en paredes de garajes, en fachadas y se está poniendo en peligro nuestra habitabilidad”, explica este vecino, de una de las fincas afectados, aunque no de la única.

Según relata, son varias las comunidades afectadas, que están alineadas, y con un antigüedad similar, muy reciente, de entre 5 y 15 años, que lejos de vivir cómodamente, está ocurriendo lo contrario. “Nos están parando los ascensores porque se inundan los fosos, y hay gente con movilidad reducida y gente mayor, que no puede salir de casa”, por eso lanzan un SOS. “Estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de que se nos hundan las fincas, estamos asustados porque vamos a perder las casas en las que tenemos invertido todo el esfuerzo de nuestras vidas, y ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados, asustados y cansados de que nadie haga nada.”

Para estas comunidades de vecinos afectadas, el problema a su inundación permanente se debe a las filtraciones provocadas por el mal estado de la acequia de Moncada que transcurre por bajo de la finca. “Cada vez que transcurre agua por esa acequia, aunque no se rieguen los campos lindantes, se nos inundan las viviendas porque se está alimentando la bolsa de agua al estar agrietada la acequia. El otro día un vecino se metió por dentro de la acequia y demostró que está toda rajada. Hace más de un año que advertimos al alcalde de Meliana de que había un problema en la acequia de Moncada, que transcurre junto a nuestras viviendas, pero no hizo ni caso, alegando que eso debía ser el nivel freático”, recuerdan.

Informes técnicos

El Ayuntamiento de Meliana, sin embargo, sí refrenda como causa la subida del nivel freático a través de los informes técnicos que afirman que el garaje se ha construido a seis metros de profundidad, mientras que los últimos datos tras las lluvias de los dos medidores que tiene la localidad reflejaron la subida del nivel freático a 4,40 metros. “No lo digo yo, lo dicen los informes técnicos. Cuando se construyó la finca, el informe geotécnico indicaba un nivel freático et torno a los 5metros y se construyó el parking a seis metros de profundidad, estas oscilaciones del freático se debían haber tenido en cuenta estructuralmente”, señala Josep Riera. El alcalde de Meliana, también afirma, que esos mismo informes técnicos han detectado que cuando pasa agua por la acequia de Moncada , que circula en paralelo a esta línea de fincas de la Avenida Constitución, “se produce una aportación extra del nivel freático”. En ese sentido, Riera ha informado a Levante-EMV, que ya ha realizado dos requerimiento a la Acequia de Moncada “para que realicen el mantenimiento y subsanen las deficiencias en este tramo”.

Del mismo modo, también el primer edil requiere a los vecinos afectados a que presenten informes técnicos sobre las patologías que estructuralmente están sufriendo a causa de las humedades , “ya que administrativamente no tenemos ninguna incidencia registrada. Nosotros, estamos dispuestos a mediar y ayudar a acompañarles para ver la actuación más adecuada, pero la iniciativa tiene que ser de ellos y hay que tener en cuenta que cuando se construyó su finca ya acequia ya pasaba por allí desde hacía siglos”.

Riera incide en que sí es verdad que la acequia se encuentra en mal estado, esta no es la cusa principal de las inundaciones. “Por la otra parte del pueblo también están los bajos inundados. El nivel freático ha subido mucho, está saliendo agua del a fuente de la Plaça del Pou, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Y a las intensas lluvias hay que sumar la cantidad de agua de regadío que se filtra en el suelo constantemente y que también contribuye a que aumente el nivel freático”, concluye.